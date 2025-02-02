公車擋視線？新北消防局勘災車 瑞芳斑馬線撞倒女子

消防勘災車疑視線受阻，撞上穿越馬路的行人。（民眾提供）

2025/02/02 16:04

〔記者吳昇儒／新北報導〕新北市消防局九份消防分隊隊員今日下午2時許，駕勘災車前往瑞芳分隊查察，行經瑞芳區明燈路3段、民權街口時，疑前方視線被公車阻擋，隊員不慎撞上走在行人穿越道的鄭姓女子，並造成擦、挫傷。警方趕往現場，由救護車將傷者送往瑞芳礦工醫院，幸無大礙。

警方初步調查，肇事的隊員從民權街穿越明燈路3段時，碰巧前方有一輛公車準備進站。公車稍向前行後，勘災車便從公車後方穿越，疑因視線受到影響，沒注意到穿越馬路的行人，直接撞上38歲的鄭姓女子。消防隊員立刻下車查看，並報警處理。

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救護人員初步檢查患者傷勢，發現她手腳有輕微擦、挫傷，受到驚嚇不慎坐倒在地，但無生命危險，隨即將她送往醫院救治，消防局也立刻派員前往醫院慰問。

據悉，九份分隊隊員今日下午原與其他同區域分隊要在轄區內進行查察煙火勤務，疑因一時不慎才會擦撞到路過行人。警方對肇事隊員進行酒測，其酒測值為0，排除有酒駕情形。目前已依規定採證繪圖，釐清肇事責任。

消防勘災車疑視線受阻，撞上穿越馬路的行人。（民眾提供）

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