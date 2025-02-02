為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    新北物流車卸完貨迴轉遭追撞 失控波及2車釀3傷

    物流車駕駛今晨卸完貨準備迴轉時，與後方駕駛自小客車發生碰撞，物流車再撞上路邊2輛自小客車。（記者陸運鋒翻攝）

    物流車駕駛今晨卸完貨準備迴轉時，與後方駕駛自小客車發生碰撞，物流車再撞上路邊2輛自小客車。（記者陸運鋒翻攝）

    2025/02/02 13:18

    〔記者陸運鋒／新北報導〕許姓物流車駕駛今（2）日凌晨卸完貨後，準備從新北市新店區北新路一段、新生街口迴轉時，與後方駕駛自小客車的謝姓女子發生碰撞，物流車再撞上路邊2輛自小客車，警消獲報趕抵，隨即將3名傷者包紮並送往醫院救治，所幸沒有生命危險，事故原因仍待釐清。

    新北市警察局新店警分局調查，36歲許男為物流車司機，他在今天凌晨2時許，於新店區北新路一段超商卸完貨後，從外側車道向左切入準備從新生街迴轉時，與左後方直行的23歲謝姓女子車輛碰撞，物流車受到撞擊後，再失控撞上停放路邊的特斯拉及休旅車。

    警消獲報趕抵現場時，發現許男舌頭流血、左臂擦挫傷，謝女額頭流血，與謝女同車的陳姓乘客則多處擦挫傷，3人均送往新店耕莘救治，所幸皆意識清楚無生命危險；警方指出，2名駕駛酒測值皆為0毫克，詳細事故原因及肇事責任歸屬，仍有待進一步調查。

    物流車駕駛準備從新北市新店區北新路一段、新生街口迴轉時，與後方駕駛自小客車的謝姓女子發生碰撞，物流車再撞上路邊2輛自小客車，造成3人受傷。（記者陸運鋒翻攝）

    物流車駕駛準備從新北市新店區北新路一段、新生街口迴轉時，與後方駕駛自小客車的謝姓女子發生碰撞，物流車再撞上路邊2輛自小客車，造成3人受傷。（記者陸運鋒翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播