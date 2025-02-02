新北物流車卸完貨迴轉遭追撞 失控波及2車釀3傷

物流車駕駛今晨卸完貨準備迴轉時，與後方駕駛自小客車發生碰撞，物流車再撞上路邊2輛自小客車。（記者陸運鋒翻攝）

2025/02/02 13:18

〔記者陸運鋒／新北報導〕許姓物流車駕駛今（2）日凌晨卸完貨後，準備從新北市新店區北新路一段、新生街口迴轉時，與後方駕駛自小客車的謝姓女子發生碰撞，物流車再撞上路邊2輛自小客車，警消獲報趕抵，隨即將3名傷者包紮並送往醫院救治，所幸沒有生命危險，事故原因仍待釐清。

新北市警察局新店警分局調查，36歲許男為物流車司機，他在今天凌晨2時許，於新店區北新路一段超商卸完貨後，從外側車道向左切入準備從新生街迴轉時，與左後方直行的23歲謝姓女子車輛碰撞，物流車受到撞擊後，再失控撞上停放路邊的特斯拉及休旅車。

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警消獲報趕抵現場時，發現許男舌頭流血、左臂擦挫傷，謝女額頭流血，與謝女同車的陳姓乘客則多處擦挫傷，3人均送往新店耕莘救治，所幸皆意識清楚無生命危險；警方指出，2名駕駛酒測值皆為0毫克，詳細事故原因及肇事責任歸屬，仍有待進一步調查。

物流車駕駛準備從新北市新店區北新路一段、新生街口迴轉時，與後方駕駛自小客車的謝姓女子發生碰撞，物流車再撞上路邊2輛自小客車，造成3人受傷。（記者陸運鋒翻攝）

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