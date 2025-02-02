驅魔挖喉致死案 雲林地院依傷害致死罪處母親3年6月徒刑

雲林虎尾驅魔挖喉致死案，涉案的陳母在警方抵達時仍在神壇前祈求。（民眾提供）

2025/02/02 12:53

〔記者鄭旭凱／雲林報導〕一年多前發生於雲林縣虎尾鎮驅魔挖喉致死命案，陳姓男子被父母及弟弟3人合力徒手伸入喉嚨「驅魔」，導致室息死亡，雲林地方法院依傷害致死罪，判陳母有期徒刑3年6月、陳父有期徒刑2年，緩刑5年、陳弟有期徒刑2年，緩刑5年。

警方調查，陳姓一家人是單純的農村家庭，父親是送貨司機、母親家管，弟弟在養豬場工作，28歲死者陳男則在冷凍工廠上班。陳男2023年底因為行為反常，就醫未果，被家人帶去參加廟會，被認為是「卡到陰」。

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案發前，陳男又出現異常舉動，且也已多日不吃不喝，便被父母及弟弟帶到自家神明廳進行驅魔儀式，父親及弟弟壓制死者陳男雙手雙腳，母親則徒手伸進陳男喉嚨內「抓鬼」，結果因為窒息發生悲劇。

判決指出，陳母認為兒子遭「壞東西」（魔鬼）附身，未積極求診接受現代醫療，而以民俗療法處理，因情況未能改善，更以暴力方式驅魔，把手伸入被害人的口腔內，想趕走附身的魔鬼，進而找回兒子，不料過程中導致兒子死亡。

陳父平時即常常參與民俗活動，認同兒子遭魔鬼附身，並接受太太的想法以暴力方式驅魔；陳弟配合父、母親以民俗療法處理，且認同哥哥遭到附身，案發當時配合母親動作以暴力方式驅魔，幫忙壓制哥哥雙腳。

雲林地院指出，涉案3人分別是陳男母親、父親及弟弟，因為教育水準不高，誤認陳男怪異行為是遭鬼附身，企圖以自創方式驅魔，欲找回陳男靈魂，導致陳男呼吸道受傷窒息死亡，依傷害致死罪，處陳母有期徒刑3年6月，陳父有期徒刑2年，緩刑5年，向公庫支付20萬元，提供240小時義務勞務；陳弟則被處有期徒刑2年，緩刑5年，向公庫支付10萬元，提供240小時義務勞務。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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