為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    驅魔挖喉致死案 雲林地院依傷害致死罪處母親3年6月徒刑

    雲林虎尾驅魔挖喉致死案，涉案的陳母在警方抵達時仍在神壇前祈求。（民眾提供）

    雲林虎尾驅魔挖喉致死案，涉案的陳母在警方抵達時仍在神壇前祈求。（民眾提供）

    2025/02/02 12:53

    〔記者鄭旭凱／雲林報導〕一年多前發生於雲林縣虎尾鎮驅魔挖喉致死命案，陳姓男子被父母及弟弟3人合力徒手伸入喉嚨「驅魔」，導致室息死亡，雲林地方法院依傷害致死罪，判陳母有期徒刑3年6月、陳父有期徒刑2年，緩刑5年、陳弟有期徒刑2年，緩刑5年。

    警方調查，陳姓一家人是單純的農村家庭，父親是送貨司機、母親家管，弟弟在養豬場工作，28歲死者陳男則在冷凍工廠上班。陳男2023年底因為行為反常，就醫未果，被家人帶去參加廟會，被認為是「卡到陰」。

    案發前，陳男又出現異常舉動，且也已多日不吃不喝，便被父母及弟弟帶到自家神明廳進行驅魔儀式，父親及弟弟壓制死者陳男雙手雙腳，母親則徒手伸進陳男喉嚨內「抓鬼」，結果因為窒息發生悲劇。

    判決指出，陳母認為兒子遭「壞東西」（魔鬼）附身，未積極求診接受現代醫療，而以民俗療法處理，因情況未能改善，更以暴力方式驅魔，把手伸入被害人的口腔內，想趕走附身的魔鬼，進而找回兒子，不料過程中導致兒子死亡。

    陳父平時即常常參與民俗活動，認同兒子遭魔鬼附身，並接受太太的想法以暴力方式驅魔；陳弟配合父、母親以民俗療法處理，且認同哥哥遭到附身，案發當時配合母親動作以暴力方式驅魔，幫忙壓制哥哥雙腳。

    雲林地院指出，涉案3人分別是陳男母親、父親及弟弟，因為教育水準不高，誤認陳男怪異行為是遭鬼附身，企圖以自創方式驅魔，欲找回陳男靈魂，導致陳男呼吸道受傷窒息死亡，依傷害致死罪，處陳母有期徒刑3年6月，陳父有期徒刑2年，緩刑5年，向公庫支付20萬元，提供240小時義務勞務；陳弟則被處有期徒刑2年，緩刑5年，向公庫支付10萬元，提供240小時義務勞務。

    ☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播