屢屢逃家難教養！養父母聲請終止收養關係 法院裁准

一對養父母聲請終止收養關係，養子也表達不願再與養父母共同生活，士院決定終止雙方的收養關係。（示意圖）

2025/02/01 15:39

〔記者溫于德／台北報導〕北部一對夫妻多年前收養一名男子，然養父母用心管教換來的卻是養子屢屢逃家，養子甚至被政府安置；灰心夫妻決定聲請終止收養關係。士林地院審酌夫妻已竭盡所能糾正養子，養子也明確表達不願再與養父母共同生活，決定終止雙方收養關係。

夫妻是在6年前收養這名男子，夫妻說，收養後便用心照顧養子，遇到養子有不當行爲會進行管教，養子卻屢次以逃家方式躲避，養子爲此還被新北市社會局安置，最終導致雙方有難以維持收養關係的重大事由，決定依民法規定，聲請終止收養關係。

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養子則稱，他現在目前在安置機構的生活及就學狀況尚可，也不想再跟養父母相處，同意養父母聲請終止收養關係。

士院參酌養父母與養子的意見，並囑託新北市政府社會局委託財團法人忠義社會福利事業基金會進行訪視後，認為養父母已盡力糾正養子的不適當行為，仍因親子衝突而陷於照顧不能，養父母更因此被提起傷害告訴；至於養子因屢次逃家而被新北市政府安置，更明確表達不願再與養父母共同生活。

士院最終認定養父母與養子間的感情及信賴確實已出現破綻，且難以維持收養關係，決定終止雙方的收養關係。

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