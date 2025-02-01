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    北返車潮！國道一號虎尾、西螺段 接連出「撞」況

    國道一號北上232.43、233.21公里處，接連發生2起追撞事故。（翻攝國道即時影像）

    國道一號北上232.43、233.21公里處，接連發生2起追撞事故。（翻攝國道即時影像）

    2025/02/01 10:38

    首次上稿 10:17
    更新時間 10:38

    〔記者李文德／雲林報導〕春節連假進入尾聲，各地北返車潮也陸續湧現。今（1日）上午，國道一號北上232.43、233.21公里處，接連發生2起事故，分別有5輛及7輛車追撞，目前救護人員已抵達現場搶救，至於詳細事故原因仍有待國道警察釐清。

    今天早上9點20分左右，國道一號北上232.43公里西螺路段，有5輛車發生追撞事故，佔據內線車道，無獨有偶，就不到10分鐘，233.21公里虎尾路段同樣發生7輛車追撞，佔據了內、中線車道，造成後方車流回堵近2公里。

    救護人員獲報後前往救援，虎尾路段事故所幸無人受傷，至於西螺路段事故，造成20歲張男、30歲李男、28歲葉男、55歲王女，分別有嘴唇、下巴撕裂傷、熊貓眼、流鼻血甚至胸悶。雲林縣消防局將4人送至雲林基督教醫院救治。

    目前2起追撞事故皆已排除，至於詳細原因，仍待國道警察釐清。

    國道一號北上232.43、233.21公里處，接連發生2起追撞事故。（翻攝國道即時影像）

    國道一號北上232.43、233.21公里處，接連發生2起追撞事故。（翻攝國道即時影像）

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