找到了！高雄男子小年夜失蹤5天尋獲遺體 工頭涉殺人棄屍屏東

高市楠梓警方協同多個單位在屏東滿州尋獲方男遺體。（警方提供）

2025/02/01 03:13

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市61歲方姓男子1月27日小年夜外出後即失去音訊，家人除夕焦急報警；楠梓警方調查發現雇用方男打零工的51歲施姓工頭涉有重嫌循線逮人，於昨晚在屏東滿州尋獲方男遺體，施嫌偵訊時初步坦承殺人棄屍，全案擴大偵辦。

高市楠梓警分局調查，方男於1月27日小年夜上午出門，出門前告知家人與老闆（小工頭）約好領工資，之後就失去音訊，打電話都沒回應，家人於1月28日除夕報警。

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楠梓警方受理後以手機定位當事人、確認位置在屏東縣滿州鄉，隨即通報當地警察局協尋，並派員協同恆春分局、消防隊、義警、義交全面搜索。

警方同步調閱監視影像，鑑識中心則採證相關車輛及處所，鎖定雇用方男打零工的51歲施姓小工頭涉有重嫌。

楠梓警分局、高市刑警大隊、鑑識中心及屏東縣警察局組成專案小組全力偵辦，利用科技辦案找到施嫌行蹤，報請橋頭地檢署檢察官楊翊妘、林易志指揮偵辦，於1月31日下午16時30分許於南投縣拘獲施嫌，再於當晚21時15分許於屏東縣滿州鄉山區中尋獲方男遺體，全案依殺人罪嫌移送偵辦。

施嫌偵訊時初步向警方坦承殺人棄屍，供稱作案凶刀隨手拋棄路邊；警方懷疑施嫌因金錢糾紛殺人棄屍，但也不排除還有其他因素，今天將解剖釐清死因，同時擴大偵辦，釐清殺人動機與過程。

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