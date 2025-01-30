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    走錯包廂砍人1死1殘判17年半 檢上訴求改判無期被駁

    假釋出獄才2天林男，僅因走錯KTV包廂，持刀砍殺釀1死1傷，被判刑17年半，高雄高分檢不服上訴，要求改處無期徒刑被駁回，即將移監執行。（記者鮑建信攝）

    假釋出獄才2天林男，僅因走錯KTV包廂，持刀砍殺釀1死1傷，被判刑17年半，高雄高分檢不服上訴，要求改處無期徒刑被駁回，即將移監執行。（記者鮑建信攝）

    2025/01/30 09:45

    〔記者鮑建信／高雄報導〕屏東林姓男子假釋出獄2天到KTV唱歌，因酒醉走錯包廂起衝突，被控持刀砍殺釀成1死1殘，被1、2審判刑17年半，高本檢高雄分檢不服上訴，要求改處無期徒刑，被最高法院判決駁回並定讞。

    判決書指出，2022年1月26日清晨5點多，被告林男與多名友人，到屏東某家KTV唱歌作樂，席間林因酒醉走錯包廂，而與陳姓客人等人起衝突，他涉嫌持刃長30公分、柄長11公分的西瓜刀揮砍，導致陳男傷重死亡，另有1人手臂被砍成殘廢，所幸及時送醫急救，撿回一命。

    警方接獲民眾報案，循線逮捕林嫌，製作筆錄後，依殺人等罪嫌，移送屏東地檢署偵查、起訴，屏東地院和高等法院高雄分院依殺人未遂、殺人罪，分別判處7年6月、14年4月，併處執行刑17年6月，並因他有嚴重酗酒問題，服刑前須入相當處所，施以禁戒8個月。

    高雄高分檢認為高雄高分院依不確定故意殺人罪論處，判決違背法令，並且量刑太輕，要求從重判處林嫌無期徒刑，最高法院則認為原審認事用法，並無不妥，駁回上訴並定讞，並因林男目前在押，將移監執行。

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