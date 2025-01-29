1/29 初一今彩539頭獎落南投！春節百萬大紅包開出27組

今晚（29日）開獎的第114000012期大樂透頭獎摃龜。（台彩提供；本報合成）

2025/01/29 22:38

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（29日）開獎的第114000012期大樂透頭獎摃龜。第114000026期今彩539頭獎開出1注，由南投縣中寮鄉永平村永安街55號1樓「大利多彩券行」開出。大樂透春節加碼「大紅包」開出23組，總中獎注數26注，剩餘379組；「小紅包」開出40組，總中獎注數47注。

第114000012期大樂透中獎號碼「15、17、22、26、32、42，特別號：12」。頭獎摃龜；貳獎開出4注，可得133萬9993元；參獎共109注中獎，每注可得5萬2956元；肆獎共280注中獎，每注可得1萬3252元；伍獎共5143注中獎，每注可得2000元；陸獎共7618注中獎，每注可得1000元；柒獎共7萬6786注中獎，每注可得400元；普獎共9萬2534注中獎，每注可得400元。

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第114000012期49樂合彩中獎號碼為「15、17、22、26、32、42」。四合摃龜；三合共76注中獎，每注可得1萬2500元；二合共1843注中獎，每注可得1250元。

第114000026期今彩539中獎號碼為「04、11、25、31、32」。頭獎1注中獎，可得800萬元；貳獎共357注中獎，每注可得2萬元；參獎共1萬213注中獎，每注可得300元；肆獎共10萬5931中獎，每注可得50元。

第114000026期39樂合彩中獎號碼為「04、11、25、31、32」。四合共21注中獎，每注可得21萬2500元；三合共445注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬5455注中獎，每注可得1125元。

第114000026期3星彩中獎號碼為「575」。壹獎共105注中獎，每注可得5000元。

第114000026期4星彩中獎號碼為「0678」。壹獎共6注中獎，每注可得5萬元。

大樂透「春節大紅包」開出27組，總中獎注數為37注，其中19組為單注中獎，各得100萬元；6組為2注均分；2組為3注均分。「春節小紅包」開出44組，總中獎注數為52注，其中36組為單注中獎，各得10萬元；8組為2注均分。台彩表示，截至本期為止，累積開出大紅包組數為128組，剩餘352組；累積開出小紅包組數為216組，剩餘584組，下期（29日）將繼續加開大紅包及小紅包獎項。

「大樂透春節加碼大紅包、小紅包」開獎結果點閱

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

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