延長線啪啪燒起來！除夕夜竹市民宅火警 女屋主驚「如電影情節」

新竹市昨天除夕夜東區發生的民宅透天厝火警，屋主在網路發文稱宛如電影情節真實上演，並提到疑是延長線引發火勢。（新竹市消防局提供）

2025/01/29 13:49

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市東區安康街一處民宅4樓透天厝昨天除夕夜驚傳火警，由於火勢猛烈，幾乎整個1樓都陷入火海，經消防人員灌救，幸無人受困受傷，但屋主也在網路串文上發文提到，沒想過在電影上的劇情會發生在自己身上，年夜飯吃到一半，就突聽到一陣「啪啪啪啪啪」的聲音，發現延長線電源燒掉了，雖把電源關掉，但緊接著火苗就從沙發後方竄出來，不到幾秒鐘的時間整個燒起來，火舌直接衝出屋外，還夾雜幾聲小爆炸聲音，就像是電影情節，全家都嚇壞了。

新竹市消防局也提醒，家用電器老舊或是延長線同時使用多個電器，是火警發生原因的最大宗，因此提醒民眾家中若有老舊電線應做檢查，同時家中的延長線避免同時使用多種電器，此外，天氣冷，瓦斯的使用也要多加注意，只要多一份注意，就能避免火警或意外發生。

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昨天除夕夜的民宅透天厝火警，因火勢猛烈，也造成鄰近住家擔憂，幸未波及其他民宅，而屋主也疑在網路串文上發文，提到「沒想到電影情節竟發生在自己身上」，屋主提到火苗瞬間從沙發後面竄出，然後整個沙發就燒起來了，當時公公及老公在裏面試著滅火，而屋主則帶著孩子在外面緊急撥打119，焦急等候消防車的過程中，火舌直接衝出屋外，還搭配幾聲小爆炸聲音，非常可怕的畫面直擊眼前。」

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