車手收120萬迅速上交 被捕得關11月+賠120萬

擔任車手的趙男向被害人收款120萬元，如今法院判他要還給被害人120萬元。（資料照）

2025/01/27 15:40

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣趙男加入詐欺集團擔任車手，佯裝投資公司之專員，專門前往指定地點向被害人收取詐欺款項，去年1月9日他到北斗鎮某超商向黃姓被害人收取120萬元被捕，趙男坦承犯案，被判11個月，今已入獄服刑，他同時面臨趙姓被害人的民事求償，案經彰化地方法院審理，法官判黃男應該賠償被害人120萬元。

趙男當時收到120萬元後，迅即交給車手頭，最慘的是他對車手頭的身份渾然不知，面臨法院的案件審理和被害人的求償，通通得吞下去，自己悔不當初。

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判決書指出，趙男是一名工地主任，月薪約5萬元，前年12月間他上網尋找偏門工作，透過通訊軟體與詐欺集團一名暱稱「路景」的人聯繫，對方給他「知微資本股份有限公司」的假證件，再指示他到北斗鎮一間超商跟黃男收款120萬元，再將款項拿到新北市新莊區某處轉交給本案詐欺集團某身分不詳之成員。

法官問他「路景」是何人？趙男稱完全不知，也拒絕透露自己所得，他表示非常後悔，他知道對方是詐騙集團，但大家彼此都不認識，「我願意接受法律制裁」。

法官認定，被告觸犯刑法第339條之3人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢，判處11月徒刑。趙男一審判決後沒有再上訴，今已入監服刑。

原告主張其受詐騙而將120萬元面交予被告等事實，業據本院調閱本院如附件之刑事庭113年度訴字第422號加重詐欺（下稱本件刑案）刑事卷證核閱屬實，被告對此亦不爭執，堪認原告此部分主張為真實。又被告於審理中自認現因本件刑案為本院判處有期徒刑11月，現服刑中。

至於民事賠償部分，法官認定，被告加入詐騙集團，收取原告遭詐騙所交付之款項，再將款項交付給詐騙集團不詳成員，而共同詐取原告財物之侵權行為事實。且被告之行為與原告遭詐欺所受損害之間亦有相當因果關係，被告對原告所受之損害，自應共同負侵權行為連帶損害賠償責任。故原告請求被告賠償遭詐騙之120萬元，為有理由，應予准許。

警方表示，被告原本有良好工作，只因一念之差，以為有賺偏門的工作，其實是「打工仔」，除了被關11月外，如今得還被害人120萬元，若不還，法官可以強制扣薪。

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