春節連假 快樂桌遊店疑似口角遭砸店不「快樂」

快樂桌遊店疑似口角糾紛，引發砸店風波，警方派員到場了解。（馬公警分局提供）

2025/01/27 14:20

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕原本是「快樂」的農曆春節連續假期，馬公市快樂桌遊店，卻疑似客人與店員口角糾紛，進而引爆砸店全武行，這回就「快樂」不起來，馬公警分局據報後，立即循線追人，將涉嫌砸店的2名男子通知到案，全案依違反社會秩序維護法，送台灣澎湖地方法院簡易庭裁處。

馬公警分局調查指出，昨（26）日晚間8時30分許，在馬公市海埔路有一間店家遭人毀損玻璃，轄區馬公警分局光明派出所立即派員警前往了解。根據調閱店內監視器，發現嫌疑人因不滿店內店員口頭語氣，返家後隨同ㄧ名友人返回，持球棒毀損大門玻璃後離去。

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全案經警方獲報後，立即調閱相關監視影像，並通知涉案的蔡姓等2人到案製作筆錄完竣。

雖然店家為生意和氣生財，向警方表示不追究這2人砸店的刑責，但警方仍依社會秩序維護法追究，移送澎湖地方法院簡易法庭進行裁處。

今（27）日一早，快樂桌遊找來了玻璃師傅，把遭砸毀的大片的玻璃換新，以新門面準備迎接新春假期的生意，只希望噩運盡快離去，讓財神能順利進門，好好發一筆新年財。

2名涉案嫌疑人，涉嫌砸店使用的鋁棒。（馬公警分局提供）

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