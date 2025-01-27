為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    春節連假 快樂桌遊店疑似口角遭砸店不「快樂」

    快樂桌遊店疑似口角糾紛，引發砸店風波，警方派員到場了解。（馬公警分局提供）

    快樂桌遊店疑似口角糾紛，引發砸店風波，警方派員到場了解。（馬公警分局提供）

    2025/01/27 14:20

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕原本是「快樂」的農曆春節連續假期，馬公市快樂桌遊店，卻疑似客人與店員口角糾紛，進而引爆砸店全武行，這回就「快樂」不起來，馬公警分局據報後，立即循線追人，將涉嫌砸店的2名男子通知到案，全案依違反社會秩序維護法，送台灣澎湖地方法院簡易庭裁處。

    馬公警分局調查指出，昨（26）日晚間8時30分許，在馬公市海埔路有一間店家遭人毀損玻璃，轄區馬公警分局光明派出所立即派員警前往了解。根據調閱店內監視器，發現嫌疑人因不滿店內店員口頭語氣，返家後隨同ㄧ名友人返回，持球棒毀損大門玻璃後離去。

    全案經警方獲報後，立即調閱相關監視影像，並通知涉案的蔡姓等2人到案製作筆錄完竣。

    雖然店家為生意和氣生財，向警方表示不追究這2人砸店的刑責，但警方仍依社會秩序維護法追究，移送澎湖地方法院簡易法庭進行裁處。

    今（27）日一早，快樂桌遊找來了玻璃師傅，把遭砸毀的大片的玻璃換新，以新門面準備迎接新春假期的生意，只希望噩運盡快離去，讓財神能順利進門，好好發一筆新年財。

    2名涉案嫌疑人，涉嫌砸店使用的鋁棒。（馬公警分局提供）

    2名涉案嫌疑人，涉嫌砸店使用的鋁棒。（馬公警分局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播