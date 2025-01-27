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    注意保暖！寒流來襲 彰化縣今晨3人非創傷OHCA送醫

    冷氣團一再來襲，OHCA患者增多，醫師提醒民眾，近期天氣早晚溫差大，應隨時保暖，若有肢體無力，胸悶、胸痛應立即就醫，以免遺憾發生。（彰基醫院提供）

    冷氣團一再來襲，OHCA患者增多，醫師提醒民眾，近期天氣早晚溫差大，應隨時保暖，若有肢體無力，胸悶、胸痛應立即就醫，以免遺憾發生。（彰基醫院提供）

    2025/01/27 14:00

    〔記者顏宏駿／彰化報導〕春節前夕，寒流來襲，彰化縣今天清晨最低溫約11度，彰化縣消防局統計，從26日零時到今天上午8時32小時內共有72人急病送救護，除了1人是車禍重傷OHCA，另有3人非創傷性OHCA（到院無呼吸心跳），由於低溫仍將持續，呼籲民眾做好保暖措施。

    3名OHCA病患為2男1女，年齡最高是73歲，最年輕68歲，消防局強調，這3件OHCA案例，並非一定是因天冷造成猝死，原因仍須由醫師判定。

    今年入冬以來冷氣團一波接一波，元月1日至今，彰化縣已接獲近70件非創傷OHCA通報協助就醫案例，彰化基督教醫院及秀傳醫院收治超過40名OHCA患者，彰基統計OHCA患者比以往增約15％，醫師提醒民眾，近期天氣早晚溫差大，尤其這波強烈大陸冷氣團，來勢洶洶，應隨時保暖，若有肢體無力，胸悶、胸痛應立即就醫，以免遺憾發生。

    消防局表示，氣溫驟降，提醒老人家、心血管疾病及三高族群等慢性病患者，在起床應先暖身，或穿一件比較保暖的衣物，再從被窩裡出來，也可以考慮戴帽子、圍圍巾，或是穿比較高領的衣服，避免冷風來了，氣管、血管容易收縮會引起不適，目前有一些機能性衣物，像是發熱衣、羽絨衣或羊毛衣，都可以考慮做多層次的穿搭，會有比較保暖效果；手腳容易冰冷的人，可以戴手套、穿比較厚的襪子。

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