澎湖自小客與計程車發生碰撞 3傷送醫

自小客車駕駛一度受困車內，消防局人員以破壞器材救出傷者。（澎湖縣政府消防局提供）

2025/01/27 12:31

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕農曆春節連續假期展開，澎湖返鄉民眾大增，澎湖縣政府消防局於今（27）日接獲民眾報案，指稱馬公市海埔路87號（周國雄診所）前道路，有一輛自小客車與計程車相撞發生交通事故，現場有3人受傷，其中自小客駕駛一度受困車內，消防隊前往救援，將3人送醫。

澎湖縣政府消防局今日上午10時02分獲報後，立即出動馬公分隊消防車、救護車，並請馬公港消防分隊支援救護車1輛，共5車12人前往救援，現場由小隊長董明遠負責指揮。勤務人員到達現場後回報，現場係1輛自小客車與1輛營業小客車相撞之交通事故。

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傷者計有3人，其中自小客駕駛受困於車上，經勤務人員以破壞器材將駕駛座車門破壞後，於10時15分許順利救出傷者。本案3名傷者，分別為自小客車上2人（駕駛1人、附載兒童1人），計程車上僅駕駛1人，計程車駕駛送三總澎湖分院就醫、自小客車2名傷患送部立澎湖醫院就醫，詳細肇禍原因，刻由澎湖縣政府警察局交通隊處理。

現場車輛因毀損嚴重致有漏油情形，由馬公分隊派遣消防車在場警戒，等待事故車輛移置。由於案發地點鄰近三號港免稅店購物商城，農曆春節連續假期出現車潮，加上車禍現場封鎖道路，一度影響往返交通，出現交通堵塞現象，所幸障礙排除後，交通再度恢復順暢。

澎湖計程車與自小客車發生車禍，警消趕往現場處理。（澎湖縣政府消防局提供）

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