安心過年 雲林警2天動員千名警力威力掃蕩

雲林縣警察局1月25日、26日連續2天動員上千台警力，執行全縣威力掃蕩專案臨檢勤務，共計臨檢全縣KTV、酒店、小吃部等52處。（雲林縣警察局提供）

2025/01/27 11:47

〔記者黃淑莉／雲林報導〕日前新竹縣疑因幫派火拚發生槍擊案，為穩定春節治安，防制重大治安事故，雲林縣警察局1月25日、26日連續2天動員上千名警力，執行全縣威力掃蕩專案臨檢勤務，共計臨檢52處所，查緝7名通緝犯。

雲林縣警察局指出，這次勤務由警察局長李建民勤教，通令全縣各分局展開系統性掃黑，執行閉鎖式掃蕩、地毯式臨檢及重要路段攔檢。

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縣警局表示，除針對全縣KTV、酒店、小吃部、不法分子及黑道幫派經營、依附、圍事、賴以為生之行業等有危害治安場所臨檢，也與縣府各局處聯合稽查，以刑事及行政處分雙管齊下，阻斷幫派分子經濟來源。

根據縣警局統計，2天共計執行臨檢52處、巡邏286班次，查獲7名通緝犯，分別為毒品施用2人、妨害秩序1人、詐欺2人、洗錢1人及竊盜1人。

此外，加強重要節日期間23日至26日已破獲妨害自由2件2人、毒品案4件4人、製毒處所1處、製毒工具1大批、詐欺案8件8人、公共危險5件5人、竊盜5件5人、駕駛過失5件5人及其他各類犯罪等，共計37件53人。

李建民表示，絕不容許黑道、幫派及暴力犯罪等非法行為影響民眾生活，春節連假期間警察不打烊，民眾如發現可疑或不法情事，請即向警察機關舉報，以利查緝，共同維護社會治安。

雲林縣警察局1月25日、26日連續2天動員上千台警力，執行全縣威力掃蕩專案臨檢勤務，共計臨檢全縣KTV、酒店、小吃部等52處。（雲林縣警察局提供）

春節連假期間警察不打烊，埋伏逮捕詐騙集團車手。（雲林縣警察局提供）

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