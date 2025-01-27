工人陸軍營區屋頂裝太陽能板不慎摔死 雇主被判刑

工人屋頂裝太陽能板未繫安全帶摔死，雇主遭新竹地院判刑。（記者蔡彰盛攝）

2025/01/27 13:41

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣林姓男子受雇進入陸軍裝甲兵訓練指揮部湖口營區屋頂安裝太陽能板，竟未綁安全帶、也未戴安全帽，不慎從22公尺高墜落至一樓地面，送醫不治，新竹地院依過失致死罪將2名雇主判刑。

法官調查，某電力科技公司，透過陸軍裝甲兵訓練指揮部公開招標之國有公用不動產設置太陽能光電發電設備租賃，租用陸軍裝甲兵訓練指揮部湖口營區屋頂，雙方訂有租賃契約，該公司將「陸軍裝甲兵訓練指揮部屋頂型太陽光電系統工程」交由某綠能公司承攬施作，該公司又將鋼構組裝及太陽能板安裝作業交由工程行承攬，工程行以每日1500元僱用林男進行屋頂太陽能板安裝。

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112年12月28日上午，7名勞工至屋頂進行太陽能板鎖固作業，某工程行亦出動工人支援作業，林男離開時未綁安全帶及未戴安全帽，不慎墜落至一樓地面，經送醫急救，因多重器官外傷性損傷不治死亡。

法官審酌綠能公司與工程行負責人身為雇主，本應於勞工從事有墜落之虞之危險性工作時，應設置相關防護設備或防止墜落措施，以防止職業災害發生，然其漠視法令課予雇主保護勞工責任，疏未協助防災積極作為，致被害人於不安全的作業狀況下墜落受傷致死，造成家屬承受喪失至親之精神上莫大創傷與無可挽回之遺憾。

由於2人積極賠償被害人家屬，堪認已盡力彌補犯行所生損害，最後將2人依過失致死罪均判刑6月，緩刑3年。

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