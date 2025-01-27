通緝犯遇警市區橫衝直撞 公共危險罪判刑

通緝犯遇警市區橫衝直撞，新竹地院依公共危險罪判刑。（記者蔡彰盛攝）

2025/01/27 10:33

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕詐欺通緝犯陳男在新竹市區騎機車時被警方攔查，陳男心虛想跑，竟連續闖越紅燈、未使用方向燈變換車道、迴車、左右轉彎或未禮讓行人、於車陣中穿梭等行為，致生公眾往來之危險，新竹地院依公共危險罪判刑4月。

法官調查，前年陳男因詐欺、違反洗錢防制法等案件，經台南地院判刑3月，未到案執行，經台南地檢署於去年5月發布通緝。

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去年6月9日凌晨1點半，陳男騎機車行經新竹市東區復興路與大成街交岔路口時，被警攔截欲實施交通稽查，竟為躲避查緝，明知任意駕車闖越紅燈、未使用方向燈變換車道、迴車、左右轉彎或未禮讓行人、於車陣中穿梭等行為，極易造成交通事故釀成重大傷亡，致生公眾往來之危險，仍基於妨害公眾往來安全之故意，於逃逸過程中，未使用方向燈紅燈右轉、闖越紅燈、又未使用方向燈紅燈左轉、甚至紅燈迴轉、紅燈左轉未禮讓行人、於車陣中穿梭逃逸。

陳男於市區道路高速飆車長達10公里、約20分鐘，致生公眾往來之危險，20分鐘後在新竹市北區湳雅街巷弄內被警方逮捕到案，法官依妨害公眾往來安全罪，將陳男判刑4月。

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