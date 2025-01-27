宜蘭警強勢掃蕩黑幫 臨檢30處維持春節治安

宜蘭警方針對轄內幫派分子易滋事及營業場所共30處進行臨檢掃蕩，維持春節治安。（宜蘭縣警察局提供）

2025/01/27 09:55

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕春節前夕新竹發生幫派火拚，宜蘭縣警察局動員實施縣內威力掃蕩，同步執行臨、路檢勤務，強力壓制黑幫不法氣焰，由局長劉炯炫帶隊，出動150名憲警人員，連續2日針對縣轄幫派分子易滋事及營業場所共30處進行掃蕩，維持春節治安。

宜蘭警方為避免竹東槍擊事件，引發民眾不安，遵循內政部警政署指示，同步執行「威力掃蕩」專案勤務，劉炯炫率領150名憲警人員，前往縣內幫派分子經常出入、依附、圍事及賴以維生的營業處所，執行閉鎖式威力掃蕩，輔以地毯式臨檢盤查，以掃蕩黑幫勢力，穩定春節期間的治安。

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根據宜蘭警方統計，今年打擊黑幫犯罪，一共偵破幫派結合詐欺集團8件76人，重利17件19人，非法虛擬貨幣商1件1人，查扣不法所得163萬8千元、改造槍枝1支（子彈4顆）、土地1處、房屋1處、車輛1部等物。另掃蕩轄內職業賭場6件24人，查扣不法所得26萬9200元。

劉炯炫強調，對於幫派犯罪零容忍，必定全力蒐報掃蕩，積極「向上溯源、向下刨根、斷絕金流」，並運用「第三方警政」策略，以強制拆除、斷水斷電、歇業搬離為目標，強力剷除在地幫派勢力，戮力淨化治安環境，展現「捍衛蘭陽治安、我們寸步不讓」的決心。

宜蘭縣警察局動員全體憲警實施縣內「威力掃蕩」，同步執行臨、路檢勤務，強力壓制黑幫不法氣焰，維持春節治安。（宜蘭縣警察局提供）

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