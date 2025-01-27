為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    宜蘭警強勢掃蕩黑幫 臨檢30處維持春節治安

    宜蘭警方針對轄內幫派分子易滋事及營業場所共30處進行臨檢掃蕩，維持春節治安。（宜蘭縣警察局提供）

    宜蘭警方針對轄內幫派分子易滋事及營業場所共30處進行臨檢掃蕩，維持春節治安。（宜蘭縣警察局提供）

    2025/01/27 09:55

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕春節前夕新竹發生幫派火拚，宜蘭縣警察局動員實施縣內威力掃蕩，同步執行臨、路檢勤務，強力壓制黑幫不法氣焰，由局長劉炯炫帶隊，出動150名憲警人員，連續2日針對縣轄幫派分子易滋事及營業場所共30處進行掃蕩，維持春節治安。

    宜蘭警方為避免竹東槍擊事件，引發民眾不安，遵循內政部警政署指示，同步執行「威力掃蕩」專案勤務，劉炯炫率領150名憲警人員，前往縣內幫派分子經常出入、依附、圍事及賴以維生的營業處所，執行閉鎖式威力掃蕩，輔以地毯式臨檢盤查，以掃蕩黑幫勢力，穩定春節期間的治安。

    根據宜蘭警方統計，今年打擊黑幫犯罪，一共偵破幫派結合詐欺集團8件76人，重利17件19人，非法虛擬貨幣商1件1人，查扣不法所得163萬8千元、改造槍枝1支（子彈4顆）、土地1處、房屋1處、車輛1部等物。另掃蕩轄內職業賭場6件24人，查扣不法所得26萬9200元。

    劉炯炫強調，對於幫派犯罪零容忍，必定全力蒐報掃蕩，積極「向上溯源、向下刨根、斷絕金流」，並運用「第三方警政」策略，以強制拆除、斷水斷電、歇業搬離為目標，強力剷除在地幫派勢力，戮力淨化治安環境，展現「捍衛蘭陽治安、我們寸步不讓」的決心。

    宜蘭縣警察局動員全體憲警實施縣內「威力掃蕩」，同步執行臨、路檢勤務，強力壓制黑幫不法氣焰，維持春節治安。（宜蘭縣警察局提供）

    宜蘭縣警察局動員全體憲警實施縣內「威力掃蕩」，同步執行臨、路檢勤務，強力壓制黑幫不法氣焰，維持春節治安。（宜蘭縣警察局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播