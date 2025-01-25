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    花蓮台11線32.5公里彎道大量油桶翻覆 車輛經過打滑事故不斷

    台11線32公里、花蓮縣豐濱鄉芭崎休息區前彎道，昨發生大量油桶翻倒意外，導致食用油灑落路面，形成大範圍油漬。（鳳林警分局提供）

    台11線32公里、花蓮縣豐濱鄉芭崎休息區前彎道，昨發生大量油桶翻倒意外，導致食用油灑落路面，形成大範圍油漬。（鳳林警分局提供）

    2025/01/25 15:26

    〔記者王錦義／花蓮報導〕台11線32公里處芭崎休息區前彎道，昨發生大量油桶翻倒事件，導致食用油灑落路面，形成大範圍油漬。相關單位已接獲通知派員前往清理現場，鋪上木屑，但仍有貨車在此打滑發生擦撞事故，警方呼籲駕駛人行經該路段務必減速慢行，注意行車安全，以免發生意外。

    昨天下午一輛曳引車行經花蓮台11線32.5公里南往北處，疑似貨物未綑綁牢固，在台11線32.5公里芭崎大迴轉處把車上貨物甩落，掉落物佔據了大半個車道。掉落物品是一百多桶的食用油，因掉落後油桶破裂，油漬流滿了整個車道，警方到場協助交管，並通知公路局到場處理，到下午近4點才開放通車。

    現場雖然鋪滿木屑，但油漬仍相當溼滑，後續有又有曳引車行經該彎道時，車斗打滑再次發生碰撞，所幸沒有人員受傷。

    鳳林警分局指出，肇事者為51歲劉姓駕駛，疑因未將車上貨物綑綁牢靠，導致油桶散落地面，造成路面大片油漬，詳細肇事因素有待警方調查，呼籲民眾行經減速慢行。

    台11線32公里、花蓮縣豐濱鄉芭崎休息區前彎道，昨發生大量油桶翻倒意外，導致食用油灑落路面，形成大範圍油漬。（鳳林警分局提供）

    台11線32公里、花蓮縣豐濱鄉芭崎休息區前彎道，昨發生大量油桶翻倒意外，導致食用油灑落路面，形成大範圍油漬。（鳳林警分局提供）

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