胖毛孩坐三輪遊車河 警方：未懸掛車牌或違規改裝恐觸法

電動三輪車因靈活多用途成為創業熱潮焦點，但若未懸掛車牌或違規改裝，可能觸犯道路交通管理處罰條例。（民眾提供）

2025/01/25 11:37

〔記者王捷／台南報導〕街頭與夜市餐飲業，經常可見店家將電動三輪車當作店鋪，因這種違法三輪車疑似從中國進口，低成本、高靈活性，受到不少年輕店主喜愛，也有毛孩飼主，騎著載著三隻狗狗遊車河。警方提醒，使用電動三輪車務必遵守相關法規，否則可能觸法。

橘色電動三輪車載著兩隻胖胖的毛小孩行駛於街頭，狗狗探頭四望，模樣既溫馨又有趣，類似規格的拼裝電動車，不但造價便宜，還有多種顏色的車斗可以選擇，吸引路人目光。但是，警方指出，這類三輪車屬於拼裝車，可能違反道路交通管理處罰條例第12條相關規定，處罰所有人3600元以上、1萬800元以下罰鍰，並禁止行駛。

請繼續往下閱讀...

然而，並非所有電動三輪車都屬違法。國內市場也有合法且可懸掛車牌的電動三輪車，警方呼籲，購買合格的電動車輛並懸掛車牌，才能合法上路。若未依法懸掛車牌，將依規定處以1200元至3600元罰鍰，並禁止駕駛。車主需完成車輛登記並依法懸掛車牌，同時遵守相關交通規範。

警方進一步指出，部分無法懸掛車牌的電動三輪車，可能因未通過交通部核發的「型式認證」，導致車輛設計或規格未達標而無法完成認證；另有部分車輛為進口或拼裝產品，因未經合法進口程序，也無法取得型式認證或合格證明文件，因此無法掛牌。

警方強調，去年11月已經修法規定電動車必須懸掛車牌，並針對未懸掛車牌的電動三輪車進行積極取締，以維護公共安全與道路秩序。創業者在購買電動三輪車時，除了考量其便利性，也應履行守法義務，共同營造安全的交通環境。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法