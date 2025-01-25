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    酒駕男欠繳65件交通違規與健保費25萬 為重考駕照繳清欠款

    基隆楊姓男子九年前酒駕、無照被罰，積欠65件交通違規罰款。（宜蘭執行署提供）

    基隆楊姓男子九年前酒駕、無照被罰，積欠65件交通違規罰款。（宜蘭執行署提供）

    2025/01/25 11:34

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市七堵區1名楊姓男子9年來，因欠繳健保費、酒駕等65件交通違規費共25萬餘元，遭移送執行署催繳，執行署清查他的財產、存款都不夠錢，透過電話不斷勸導，楊男因欠款太多無法考照，外出工作也提心吊膽，終於在過年前繳清欠款，希望蛇年可以考駕駛，不必再躲警察，過新的生活。

    法務部執行署宜蘭分署表示，楊男2016年11月在新北市板橋區中山路，被警方查獲飲酒騎機車，且無照駕駛，被罰2500元罰鍰，一直未繳納，2023年移送宜蘭分署執行。

    經查，楊男滯納健保費及65件交通違規罰鍰共25萬8157元，宜蘭分署多次核發執行命令扣押楊姓男子在各金融機構的存款債權，但僅扣得8千餘元，宜蘭分署核發執行命令命楊姓男子報告財產，楊姓男子置之不理，書記官又到楊姓男子戶籍地執行，也沒有見到楊姓男子。

    楊男眼前執行署緊迫盯人，日前聯絡書記官，表明，積欠交通罰鍰太多，無法再考取駕照，影響謀生，外出工作都無照駕駛，提心吊膽，向書記官請教解決之道。

    書記官分析，再不繳清，存款還會再扣錢，楊男坦言以前酒駕的錯誤害慘自己，自己還不到40歲，希望能再考駕照，蛇年重新的開始，日前匯款至宜蘭分署繳清25萬餘元的罰鍰及健保費。

    宜蘭分署表示，如收到執行分署或交通監理裁決機關公文，切勿心存僥倖或置之不理，如無法一次清償，可洽詢分期事宜，否則會查扣車輛、存款、薪水、不動產甚至壽險利益遭執行，甚至拘提、管收。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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