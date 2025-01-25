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    高市資源回收廠大火燒15小時控制火勢 下風處2區民眾減少外出

    高雄市南區資源回收廠發生火警，消防局出動消防機器人出水搶救，目前已控制火勢。（讀者提供）（記者陳文嬋攝）

    高雄市南區資源回收廠發生火警，消防局出動消防機器人出水搶救，目前已控制火勢。（讀者提供）（記者陳文嬋攝）

    2025/01/25 11:19

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市南區資源回收廠因民眾亂丟餘燼廢棄物到垃圾車，垃圾車昨晚入廠傾倒垃圾，造成貯坑瞬間起火燃燒，火勢猛烈迄今燒了15小時，民眾仍可見持續冒煙，消防局已控制火勢，不過下風處小港及林園區民眾仍須留意異味，儘量待在室內緊閉門窗，如需外出應戴好口罩。

    環保局清潔隊1輛垃圾車疑遭民眾丟棄餘燼廢棄物至垃圾壓縮艙內，昨晚間7時6分進入南區資源回收廠傾倒垃圾，瞬間引發貯坑起火燃燒，由於民眾年終大掃除，清潔隊收運垃圾量大，廠內貯坑料位過高，造成貯坑瞬間起火燃燒，且火勢猛烈不易撲滅，迄今燃燒15小時。

    消防局昨晚據報出動33車81人、6部消防機器人前往搶救，由大隊長黃楓森指揮搶救，消防局長王志平也前往現場督導救災，但因火警現場為垃圾儲坑，有大量垃圾悶燒產生濃煙，加上作業空間侷限，造成搶救不易，經漏夜搶救，火勢已於今天上午9時5分控制，所幸未造成人員傷亡。

    消防局提醒位處下風處，如小港及林園民眾須留意異味影響，盡量待在室內，緊閉門窗，減少外出，如需外出請戴好口罩；環保局也啟動垃圾調度作業，目前各區垃圾收運正常。

    高雄市南區資源回收廠發生火警，消防局出動消防機器人出水搶救，目前已控制火勢。（讀者提供）（記者陳文嬋攝）

    高雄市南區資源回收廠發生火警，消防局出動消防機器人出水搶救，目前已控制火勢。（讀者提供）（記者陳文嬋攝）

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