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    債主到國中掛布條討債 法官認為不算誹謗判無罪

    債主開車掛布條到高雄某國中校門口討債，法官認為不構成誹謗罪判債主無罪。示意圖（資料照）

    債主開車掛布條到高雄某國中校門口討債，法官認為不構成誹謗罪判債主無罪。示意圖（資料照）

    2025/01/25 09:15

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕魏姓男子與人有債務糾紛，債主跑到魏男老婆任教的國中討債，還在校門口掛布條「有錢不還，還有公理嗎？」，黃姓教師認為此舉影響她校聲譽，報警提告後，法官認為，債主的行為僅構成違反社維法「藉端滋擾」或「喧嘩滋事」，不構成誹謗罪，判債主無罪。

    判決指出，2023年12月12日上午7點多，債主開了一輛車停在高市某國中門口，車上懸掛一紅一白兩條布條，白色布條上寫著「魏○○私接仁○國小工程又欠錢不還一騙再騙真是非常惡劣」、紅色布條寫上「○○國中黃○○老師的配偶魏○○欠錢不還，欺騙善良百姓，房子賣掉了有錢不還，還有公理嗎？」

    由於正值上課時間，顯眼的布條引來師生側目，黃姓老師得知此事後，趕緊報警處理，認為債主到學校討債，害她被學校之同仁或學生對她有不好的觀感，更擔心是否會對學校造成困擾並對同學造成危險；高雄地方法院審理時，債主坦承犯行，但拿出自己與魏男間債務糾紛相關資料，證明自己不是隨便指控，是魏男欠錢不還，害他信用也跟著受損，無奈之下才會到學校找他老婆要錢。

    法官認為，魏男欠錢不還是事實，但這是他個人行為，與他老婆無關，債主到學校門口掛布條要錢，雖然被黃姓老師提告誹謗罪，但誹謗罪是要保護他人行為足使人名譽受損時，能以誹謗罪回應，債主的行為不足讓黃姓老師的名譽、信用或債信受損，頂多構成違反社維法「藉端滋擾」或「喧嘩滋事」，不構成誹謗罪，因此判債主無罪，可上訴。

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