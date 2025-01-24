獨家》自稱《小丑》副導演捲詐騙案獲無罪 朱延平：沒聽過這名字

鄭霖對外自稱是導演，曾擔任《小丑》的副導演。（民眾提供）

2025/01/24 07:12

〔記者王捷、許世穎／綜合報導〕男子鄭霖將提款卡、密碼交給詐團被控洗錢，他自稱是已故諧星許不了成名作《小丑》的副導演，晚年創作劇本卻沒錢拍，誤信詐款是電影資金，被台南地院法官判無罪。本報求證當時《小丑》的執行導演朱延平，他則稱：「從來沒有聽過這個名字，《小丑》的副導演不是這個人。」全案還可再上訴。

鄭霖2023年11月間，將三個銀行帳戶的提款卡及密碼交付給一名陌生男子，該男子冒充金融官員，鄭霖強調自己70歲了，以前受的教育是聽到官員要什麼就給什麼，不知道那是不對的，他獨居也沒看電視，很多資訊都不清楚，不曉得帳戶成為詐騙集團洗錢工具，導致4名受害者受騙38萬多。

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鄭霖自稱，早年畢業於世新大學電影編導科，曾活躍於影視圈，參與許多作品的製作，包括電影《小丑》這部片的副導演，協助許不了聲名大噪，晚年他的生活陷入困頓，每月靠中低收入、老人生活津貼維生。

《小丑》是許不了的成名作，造就電影業「許不了旋風」，該片導演是「歐陽俊」，這是名導蔡岳勳的父親、蔡揚名的藝名，而執行導演、編劇都是朱延平，一部片可能有許多副導，鄭霖可能沒有列在《小丑》電影史料中。本報向名導演朱延平求證，但朱表示，沒有聽過鄭霖的名字，副導演也不是他。

律師指出，鄭霖想在70歲拍完成的劇本「無盡的愛」，四處把拍電影的想法告訴朋友，希望能找到投資。所以當聽到「官員」稱境外有錢要匯進來時，誤以為是朋友資助拍攝計畫的款項，才陸續交出提款卡，驚覺被騙才到派出所報案。

法官認為，鄭霖的證詞可信，他因話術誤信對方為金融官員，未受益且反受損失，其補助金及借款也被詐騙集團提領，考量他高齡、獨居且經濟困難的背景，使其更易成為詐騙目標，法官綜合考量後判決無罪。

1980年的著名國產電影《小丑》的宣傳海報。（海報蒐藏家晁自強提供，記者王捷攝）

鄭霖在部落格自介，他有華視、中視與台視「老三台」的經驗，還是另部名片《神劍動山河》的編劇，網路上找不到任何相關資料，電影海報上唯獨沒有列出編劇姓名。（海報蒐藏家晁自強提供，記者王捷攝）

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