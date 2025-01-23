假文件騙過國防部！業者拿下3690萬元炸彈標案 偽造文書罪起訴

黃姓業者拿下千萬標案卻拿「假」文件騙國防部，士檢偵結依偽造文書罪起訴黃男。圖為士林地檢署。（資料照）

2025/01/23 16:58

〔記者溫于德／台北報導〕精密化學材料批發公司黃姓老闆，參與投標國防部軍備局第202的「B炸藥」採購案，並以3690萬元得標，他卻竄改美國原廠出具的保證書，將檢驗結果欄位從不符規範的「granules」（粒狀）改為「flake」（片狀），進而通過驗收。士林地檢署偵結，依偽造文書起訴黃男。

檢方調查，2021年3月間，第202廠為籌備製造「105公厘HEAT-T彈藥」，公開招標採購1萬8千公斤須符合美軍文件規範的「B炸藥」；該規範明確要求炸藥的外觀需為「flake」（片狀）。後來黃男以他經營的公司投標，並以3690萬元得標。

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但黃男被檢方查出，進口炸藥為「granules」（粒狀），更為通過驗收，2022年2月擅自竄改美國原廠出具的保證書，將檢驗結果欄位從不符規範的「granules」（粒狀）改為「flake」（片狀），再將「假的」驗收結果交給202廠。

然黃男到案否認犯行，他辯稱「granules」（粒狀）與「flake」（片狀）並非實質上的不同、只是表達上的差異，且未影響炸藥的性能，也就是說，只要炸藥的化學成分合格，就不能算是違約。

案經承辦檢察官藉由司法互助與美國原廠取得聯繫，確認保證書原本記載的是「granules」（粒狀），也沒有授權黃男修改文件內容；原廠還強調，如要變更檢驗結果，得由原廠重新簽發文件，加上美國聯邦調查局也有提供證據，足可證明黃男竄改行為未經原廠同意。

檢察官偵結認定黃男擅自變造文件，再持假的文件提供國防部以通過驗收，決定依偽造文書罪將他起訴。

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