春節假期返鄉人潮即將湧現 中正一分局將加強取締違規車輛

警方在北車周邊加強疏導、取締違停。（記者王冠仁翻攝）

2025/01/22 13:32

〔記者王冠仁／台北報導〕為期9天的春節連假即將登場，警方預估返鄉車潮、人潮在本週五下班後就會湧現，尤其台北車站周邊屬於交通樞紐，屆時勢必會出現大批人潮。對此，轄區中正一分局今天表示，屆時將加強取締違規停車，也會在台北車站周邊加強派員疏導，確保交通順暢無虞。

中正一分局表示，因應年節人潮，警方在已邀集市府相關單位、轄內里長、各級學校、商圈、百貨公司、景點、廟宇及客運業者代表，以線上視訊會議方式召開交通順暢協調會，共同討論交通疏導作為。

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北市府停管處未來將針對台北車站、轉運站等公有停車場，派員實施滿場機制及協助違規停車取締。各公車客運及計程車業者，也會配合公共運輸處，加強稽查約制駕駛遵守交通法令，嚴禁違規停車候客及攬客。

中正一分局強調，台北車站為全國重要交通樞紐，預期春節連續假期返鄉、出遊人潮湧入，連假前、後將出現車流高峰，為確保春節連續假期交通順暢、行車平安，中正一分局已分別針對節前、中、後，規劃相關交通疏導勤務，也會加強北車周邊的違規車輛取締。

警方呼籲，民眾節前購物、採買儘量搭乘大眾運輸工具，以節省行車時間，如自行開車也應遵守交通規則，行經人潮眾多處應減速慢行，同時勿違規停車導致交通車流壅塞。

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