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    屏東2砂石車會車擦撞 1車掉落堤防駕駛受困死亡

    現場調度2部吊車到場協助。（屏縣消防局提供）

    現場調度2部吊車到場協助。（屏縣消防局提供）

    2025/01/19 19:30

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣里港鄉防汛道路今天（19日）下午3點多傳出砂石車車禍，2輛砂石車會車時發生擦撞，其中一輛砂石車衝出路邊並掉落堤防，54歲賀姓男駕駛受困車中，現場調度2台大型吊車協助救援，經過近3小時將男子救出，但已死亡，全案警方調查中。

    屏縣消防局於今天（19日）下午3時33分許，接獲里港鄉江南巷與信國路口，即土庫堤防防汛道路，砂石車掉落邊坡車禍，派遣里港分隊2車4人、特搜大隊2車4人、第一大隊2車4人，共計6車12人趕抵現場，砂石車業者也調度2台大型吊車到場協助救援；消防局表示，現場將車體破壞後救出駕駛，已明顯死亡交由員警處理。

    屏縣里港警分局初步了解，60歲林姓男子駕駛砂石車由里港鄉防汛道路東北往西南方向直行，另54歲賀姓男子駕駛砂石車由西南往東北方向直行，兩車均為空車，在行經事故地點疑似會車時發生擦撞事故，導致賀男所駕砂石車衝出路邊並掉落堤防，現場經救護人員確認死亡，林男則未受傷；賀男因死亡無法酒測，林男經酒測後並無飲酒；全案里港警分局已依規定成案，並調查相關肇事原因。

    里港警分局呼籲，駕駛車輛須注意車前狀況，勿超速行駛，會車時須保持適當行車間距及前後車輛距離，以免發生意外。

    其中一部砂石車衝出路邊。（警方提供）

    其中一部砂石車衝出路邊。（警方提供）

    消防人員前往搶救。（警方提供）

    消防人員前往搶救。（警方提供）

    消防人員破壞車體搶救受困者。（屏縣消防局提供）

    消防人員破壞車體搶救受困者。（屏縣消防局提供）

    消防人員前往搶救受困駕駛。（警方提供）

    消防人員前往搶救受困駕駛。（警方提供）

    搶救行動一直進行到傍晚6點多。（屏縣消防局提供）

    搶救行動一直進行到傍晚6點多。（屏縣消防局提供）

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