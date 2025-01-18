等了12年黃麟凱終伏法 被害人父親面告妻女可安心離去

王能振妻女遭黃麟凱絞殺，王父今天到靈骨塔，當面告知妻女，等了12年兇嫌已經伏法，她們可以安心上路，令人不捨。（記者吳仁捷攝）

2025/01/18 12:27

〔記者吳仁捷／新北報導〕死刑犯黃麟凱絞殺性侵前女友王女，連同王母也很心殺害，16日被槍決伏法，王父王振能今天到供奉妻女的靈骨塔祭拜，告知妻女「殺害你們的兇手槍殺了，妳們可以安心上路（修行）了」，語帶哽咽，令旁人不捨。

王父今天休假，購買庫銀、妻女愛吃的水果到靈骨塔祭拜，他開口就說，等了12年（實際11年餘），總算盼到殺害妳們的黃麟凱伏法，我們全家都等得好辛苦，總算為妳們討回公道、正義。

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王振能參拜後也到塔位當面告慰妻女，他透露，案發後無時無刻不思念妻女，無力報仇被恥笑，連想要打嫌犯洩憤都氣到全身發抖強忍下來。他說，妻女遭殺害，全家生活陷入愁雲慘澹，二女兒不敢交男友，心情都很沉重，這宗命案折磨全家人12年。

包括當年偵辦的三重警分局副隊長黃明福等官警都不時慰問王振能，今早他也慰問王父，公道終於實現，讓王父得以告慰妻女。

王父說，12年來一心只盼望黃麟凱槍決，案發後5年都在跑法院，沒有心力工作，每月開混凝土車，績效都是最後一名，幸虧老闆幫忙，但他因長年煎熬，罹患慢性病，手抖、高血壓，微薄收入扣掉生活費、房租、醫藥費，入不敷出，這些都是妻女遭殺害的後遺症，命案造成他家破人亡、全家人身心俱疲、長年身心煎熬，都不是外界能想像的，加上他已63歲，亟待外界協助。

王能振妻女遭黃麟凱絞殺，王父今天到靈骨塔當面告知妻女兇嫌已經伏法。（記者吳仁捷攝）

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