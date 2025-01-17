女用「肉粿」砸臉引衝突！男拿安全帽反擊判無罪

女子以肉粿砸蔡男，蔡男用安全帽回擊。法院認定傷害罪無罪，誹謗罪成立。肉粿示意圖。（資料照）

2025/01/17 17:28

〔記者王捷／台南報導〕蔡姓男子與一名婦人在肉粿店衝突，蔡男罵婦人「X全村」、「可以當兒子了還要」；婦人則強調她用「肉粿」不是肉圓或碗粿砸蔡男，蔡男卻拿安全帽回擊。台南高分院認為，蔡男沒砸中傷害無罪，但誹謗罪判拘役8日。

2022年11月，蔡男在一間肉粿店巧遇婦人，雙方過去就因財務糾紛發生口角，婦人情緒激動，將手上的熱肉粿砸向蔡男。蔡男反擊，隨手從桌上拿起安全帽，丟向婦人方向，檢方依婦人提交的診斷證明書指控，蔡男的行為導致婦人頭部受傷。

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一審時，婦人還強調，她丟出去的是「肉粿」不是碗粿、肉圓，但是蔡男卻拿安全帽反擊。但多名目擊證人證實，蔡男雖有丟安全帽，但安全帽僅落地反彈，未直接接觸婦人。醫療紀錄顯示，婦人頭部雖有輕微外傷，但她所述的左手傷勢並未出現，與其說法不符。

肉粿由來 怕殺豬聲而誕生

但是，兩人衝突時，蔡男曾脫口說出侮辱性字眼例如「不要臉」、「X全村」、「可以當兒子的還要」等，構成誹謗罪，因此一審以誹謗判處8日拘役，不過傷害判無罪。

全案上訴到二審，但台南高分院認為，台南地檢署檢察官未能提供確切證據，證明蔡男的安全帽擊中婦人並造成傷害，因此依法宣判傷害罪無罪，而誹謗罪的認定也沒問題，所以駁回上訴。

「肉粿」是台南發明的小吃，吃肉粿當早餐在永康、新化相當流行，該小吃是將煎米粿加入虱目魚羹、搭配荷包蛋。最早發明的店家是「崙仔頂肉粿」約在1918年創業，創辦人黃水波8歲喪父後，凌晨要出門撿豬血賺錢，但他膽小怕殺豬聲音，所以在家發明這小吃，來貼補家用。

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