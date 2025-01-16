學經歷豐富 54歲劉炯炫接任宜蘭縣警察局長

交接典禮今在縣警局2樓禮堂舉行，由宜蘭縣代理縣長林茂盛（右2）主持，警政署警政委員黃勢清監交（左2），原縣警察局長侯東輝（左1）調任桃園市政府警察局主任秘書，原任內政部警政署保防組長的54歲劉炯炫接任宜蘭縣警察局長（右1）。（宜蘭縣警察局提供）

2025/01/16 11:24

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕原任內政部警政署保防組長的54歲劉炯炫，學經歷豐富，警職逾30年，更曾任宜蘭縣警察局蘇澳分局長，對宜蘭事務十分熟稔，今天接任宜蘭縣警察局長。宜蘭縣代理縣長林茂盛說，相信宜蘭在新局長帶領下，民眾必能安居樂業。

交接典禮今天在縣警局2樓禮堂舉行，由宜蘭縣代理縣長林茂盛主持，警政署警政委員黃勢清監交，原縣警察局長侯東輝調任桃園市政府警察局主任秘書。

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新任局長劉炯炫，畢業於國立臺北大學犯罪學研究所、中央警官學校正科59期交通學系，任警職年資逾30年，學經歷豐富，歷任職務期間，多次展現卓越的治安維護及執法能力，在警界更以專業和穩健著稱，工作能力及品德操守深獲肯定。

54歲劉炯炫曾任職宜蘭縣警察局蘇澳分局長、新竹縣警察局竹東分局長、臺北市警察局中正第二分局副分局長、督察室專員、督察、秘書室主任以及新北市警察局淡水分局、新店分局、板橋分局長，鐵路警察局主任秘書、副局長、內政部警政署保防組長等。

林茂盛致詞時說，感謝卸任的侯局長，致力維護宜蘭的治安及交通工作，並積極提升員警福利，相信未來宜蘭在劉局長的帶領下，必定能在現有基礎上，更上一層樓，保障人民生命財產安全，讓所有縣民都能安居樂業。

原任內政部警政署保防組長的54歲劉炯炫（左）接任宜蘭縣警察局長，原縣警察局長侯東輝調任桃園市政府警察局主任秘書，2人合影留念。（宜蘭縣警察局提供）

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