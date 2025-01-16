8旬獨居父命喪火窟 兒女為了「誰害死老爸」鬧上法院

獨居的8旬李姓老翁命喪火窟，兒女為了誰害死老爸互撕鬧上法院。（民眾提供）

2025/01/16 11:08

〔記者黃佳琳／高雄報導〕去年農曆過年大年初五清晨，鳳山區某民宅傳出火訊，警消撲滅火勢後發現獨居的80歲李姓老翁命喪火窟，兒女為了「誰害死父親」撕破臉，女兒指責兄嫂一家過年沒有回家陪老爸、但兄嫂認為有先向老父報備才出去玩，互相攻訐後，兄嫂提告，但檢察官和法官都認為是情緒發言，不構成妨害名譽等罪，因此駁回兄嫂之訴。

判決指出，去年1月26日上午9點多，獨居在鳳山區某民宅的李姓老翁因家中發生火警，來不及逃生命喪火窟，兒女接到消息趕回家查看時，女兒責怪兄嫂一家，指控他們除夕夜不接電話也沒回家，當時老父親情緒低落，說自己夢到過世的媽媽要來帶他走，兄嫂不甘被指責，解釋出去旅遊都有向爸爸報備，還責怪妹妹「既然爸爸找妳，妳就應該回去關心啊」。

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妹妹不爽被兄嫂責怪，辱罵：「滾啦、操你媽的B」，還衝過去想打兄嫂，幸家人在勸阻才罷休；幾天後，為了籌辦父親的喪事，雙方又在家庭群組裡吵了起來，兄嫂先是在群組裡駡「我要告小妹的是當天火災現場她罵我的事，現場很多人看到，她罵我5個字的髒話，及一些，並作勢要衝過來打我的事」，妹妹回嗆「OK啊每個人都有自己的權利，事情沒有前因後果的嗎」、「妳在爸爸意外身亡那天信口開河，污蔑誹謗爸爸是女兒害死的也是妳老公同意的嗎」。

兄嫂不甘被針對，怒告妹妹和妹婿妨害名譽罪，但檢方偵查後，認為雙方是為了災前有無探望獨居的年老父親發生口角，情緒失控下一時衝動才會脫口駡人，並非反覆、持續出現的恣意謾罵，難認為有貶損他人名譽的侮辱之意，因此偵結處分妹妹不起訴。兄嫂不死心，另提民事求償5萬元，法官也認同檢方看法，駁回兄嫂之訴，可上訴。

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