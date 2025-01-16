為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    8旬獨居父命喪火窟 兒女為了「誰害死老爸」鬧上法院

    獨居的8旬李姓老翁命喪火窟，兒女為了誰害死老爸互撕鬧上法院。（民眾提供）

    獨居的8旬李姓老翁命喪火窟，兒女為了誰害死老爸互撕鬧上法院。（民眾提供）

    2025/01/16 11:08

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕去年農曆過年大年初五清晨，鳳山區某民宅傳出火訊，警消撲滅火勢後發現獨居的80歲李姓老翁命喪火窟，兒女為了「誰害死父親」撕破臉，女兒指責兄嫂一家過年沒有回家陪老爸、但兄嫂認為有先向老父報備才出去玩，互相攻訐後，兄嫂提告，但檢察官和法官都認為是情緒發言，不構成妨害名譽等罪，因此駁回兄嫂之訴。

    判決指出，去年1月26日上午9點多，獨居在鳳山區某民宅的李姓老翁因家中發生火警，來不及逃生命喪火窟，兒女接到消息趕回家查看時，女兒責怪兄嫂一家，指控他們除夕夜不接電話也沒回家，當時老父親情緒低落，說自己夢到過世的媽媽要來帶他走，兄嫂不甘被指責，解釋出去旅遊都有向爸爸報備，還責怪妹妹「既然爸爸找妳，妳就應該回去關心啊」。

    妹妹不爽被兄嫂責怪，辱罵：「滾啦、操你媽的B」，還衝過去想打兄嫂，幸家人在勸阻才罷休；幾天後，為了籌辦父親的喪事，雙方又在家庭群組裡吵了起來，兄嫂先是在群組裡駡「我要告小妹的是當天火災現場她罵我的事，現場很多人看到，她罵我5個字的髒話，及一些，並作勢要衝過來打我的事」，妹妹回嗆「OK啊每個人都有自己的權利，事情沒有前因後果的嗎」、「妳在爸爸意外身亡那天信口開河，污蔑誹謗爸爸是女兒害死的也是妳老公同意的嗎」。

    兄嫂不甘被針對，怒告妹妹和妹婿妨害名譽罪，但檢方偵查後，認為雙方是為了災前有無探望獨居的年老父親發生口角，情緒失控下一時衝動才會脫口駡人，並非反覆、持續出現的恣意謾罵，難認為有貶損他人名譽的侮辱之意，因此偵結處分妹妹不起訴。兄嫂不死心，另提民事求償5萬元，法官也認同檢方看法，駁回兄嫂之訴，可上訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播