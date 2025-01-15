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    香港民主作家李怡多了個遺孀邱近思 女兒跨海怒告她盜領遺產

    邱近思去年10月間舉辦《我與李怡：歷史洪流下的愛情故事》新書分享會。（資料照）

    邱近思去年10月間舉辦《我與李怡：歷史洪流下的愛情故事》新書分享會。（資料照）

    2025/01/15 20:23

    〔記者王定傳／台北報導〕週刊今天報導，知名香港民主作家李怡為躲避港版國安法迫害來台暫居，他過世後，昔日出版社合作夥伴邱近思以遺孀之姿出版《我與李怡：歷史洪流下的愛情故事》一書，曝光2人已婚，李怡的女兒質疑婚姻合法性，跨海提告邱近思涉奪遺產，涉詐欺、偽造文書等罪；據了解，台北地檢署去年12月已收案，將邱近思列為被告，尚在偵辦中。

    邱近思去年出版《我與李怡：歷史洪流下的愛情故事》，在自序中寫著，「很多人知道，我是李怡的同事、夥伴、戰友。很少人知道，在李怡人生的最後階段，我是他的妻子。」曝光2人已婚一事。但李怡女兒懷疑2人婚姻不合法，質疑邱近思在父親病逝後，涉盜領父親的帳戶存款約200多萬元，提告詐欺、偽造文書等罪嫌。

    李怡原名李秉堯，出生於廣州，1948年移居香港，是時事評論家、作家，1970年在香港創辦《七十年代》雜誌，1984年更名為「九十年代」，雜誌集合知識分子批評兩岸時事，長期報導與分析台灣民主運動，如雷震案、中壢事件、美麗島事件、林宅血案、陳文成命案、鄭南榕自焚事件，先後被台灣、中國查禁。

    2007年起，李怡開始為香港《蘋果日報》撰寫部分社論，屢次抨擊中國共產黨，也曾經擔任港蘋論壇版主編。李怡一生追求民主及言論自由，2020年間中共在港實施「港版國安法」，選擇移居台灣，他生前認為，「若得人心者得天下的話，中共永遠得不到香港」。

    邱近思去年間舉辦《我與李怡：歷史洪流下的愛情故事》新書分享會。（資料照）

    邱近思去年間舉辦《我與李怡：歷史洪流下的愛情故事》新書分享會。（資料照）

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