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    水上鄉代會主席林家緯運毒18公斤 高院加倍刑責改判5年4月

    水上鄉代會主席林家緯涉運毒18公斤，高院認定一審判決2年8月太輕，今加倍刑責改判5年4月。（資料照）

    水上鄉代會主席林家緯涉運毒18公斤，高院認定一審判決2年8月太輕，今加倍刑責改判5年4月。（資料照）

    2025/01/15 15:54

    〔記者楊國文／台北報導〕無黨籍嘉義縣水上鄉民代表會主席林家緯，前年以模具機夾藏逾18公斤三級毒品K他命，從馬來西亞走私至台北港，被檢調查獲，林於偵查中自白認罪，士林地院考量林認罪且供出毒品來源與共犯，依共同運輸第三級毒品罪判他2年8月徒刑，共犯葉哲豪、王耀穎各判刑2年6月、2年2月，檢察官和林等3人均上訴；高等法院認定林運毒高達18公斤，危害甚鉅，一審判決過輕，今將刑責加倍，改判林5年4月、葉4年4月、王4年徒刑。可上訴。

    判決指出，林家緯前年8月與運毒集團成員「華哥」（未到案）謀議，各出資260萬元走私K他命，計畫以模具機夾藏方式從馬來西亞走私至台北港，並由林負責販售，利潤均分。

    犯案分工為，林家緯在台招募包裝及拆貨人手，找葉哲豪赴馬國協助包裝、運輸事宜，回台承租嘉義倉庫準備收貨；華哥則指派王耀穎在台聯絡物流公司，租下桃園倉庫，製造運輸斷點。

    前年9月23日，分裝為18包的18公斤42公克Ｋ他命分別夾藏於模具機內運抵台北港，海關人員察覺貨物有異，通報調查局航業調查處基隆調查站，檢調為追查毒品去向，將貨物依計畫送到指定收貨的桃園倉庫，王耀穎出面簽收，葉哲豪依林家緯指示前往把風監控收貨，檢調當場逮捕王、葉，並查扣毒品，前年11月14日循線搜索將林逮捕到案。

    偵查時，葉哲豪供出林家緯，林家緯到案後則供出與華哥合作，士檢去年1月偵結起訴3人，建請法官減輕其刑。

    士院審理後認為，林等3人恣意運輸毒品入境我國，增加毒品在社會流通擴散的危險性，助長藥物濫用行為，危害至鉅，犯罪過程具計畫組織性，考量3人自白犯行，配合供出毒品來源與共犯，予以減刑，各量處2年2月至2年8月徒刑，並沒收扣案毒品與犯罪工具模具機。高院則認為一審判決過輕，改判林5年4月、葉4年4月、王4年徒刑。

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