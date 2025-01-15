兒子作證目睹父親有壯陽藥 想唸博士的小三敗訴賠償人妻30萬

台中地院。（資料照）

2025/01/15 16:36

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市何姓女子發現丈夫呂姓男子，與莊姓女同事交往且發生性關係，呂男簽署不再與莊女交往的承諾書之後，又偷偷與莊女往來，何女怒告莊女索賠160萬元，莊女則全盤否認，辯稱她找呂男是徵詢唸博士班深造，台中地方法院審理時，何女與呂男的兒子作證說，目睹父親辦公室內有不同年份的壯陽藥，法官還認為，呂男與莊女斷絕往來後，曾請莊女離開他的生活圈，莊女也大方同意，顯示兩人有交往，判決莊女應賠償原配何女30萬元。

判決書指出，何女指控莊女，明知呂男是她的丈夫，卻於2023年1月至5月交往，包括發生性行為、假日出入辦公室與同遊，已破壞她家庭婚姻生活美滿，致使她身心俱創，罹患焦慮症狀，遭受身心上劇烈痛苦，應賠償精神慰撫金160萬元。

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有碩士學位的莊女答辯說，她與呂男原本是同事，她想要繼續唸博士班，遂向呂男尋求建議，兩人無其他交集，更無性行為，何女罹患焦慮等症狀，也與她無關，聲明駁回何女之訴。

台中地院認為，何女作證說，丈夫呂男與莊女有諸多LINE上通話記錄，呂男承認與莊女有性關係，願意於承諾書上簽名，何女與呂男的兒子則作證說，2023年1月，他與母親、父親，一起去父親辦公室處理過年禮盒，他在辦公室裡發現有不同年份的壯陽藥、還有莊女的碩士證書，考博士班等就學文件，經詢問辦公室大樓警衛，得知爸爸常與莊女在假日一起出現。

法官檢視呂男簽署的承諾書，呂男承諾已經悔悟，不再和莊女往來，並且請莊女離開他的生活圈，「本人承諾...爾後和任何女子，均保持距離，不和他們（她們）有任何的不正常、不應該的關係與連結」，另外，呂男請莊女搬家，「完全離開我生活，不要再傷害我的家庭，我的太太和母親，和兩個小孩」，莊女也答覆「好」，可證明莊女確實與呂男，有逾越一般正常往來交往，例如性行為等，據此判決莊女，應賠償何女30萬元，可上訴。

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