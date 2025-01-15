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    首頁　>　社會

    網路詐團佯稱買地投資賺大錢 夫妻差點就被騙了

    彰化縣一對夫妻聽信網路假代書的話，臨櫃要提領190萬元作為買地投資，所幸員警戳破詐團的話術，保住辛苦的血汗錢。（民眾提供）

    彰化縣一對夫妻聽信網路假代書的話，臨櫃要提領190萬元作為買地投資，所幸員警戳破詐團的話術，保住辛苦的血汗錢。（民眾提供）

    2025/01/15 14:06

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕詐騙集團手法不斷翻新，彰化縣福興鄉一對夫妻，在網路認識假代書，佯稱可以透過購買土地來投資賺大錢，夫妻倆就到銀行臨櫃要提領190萬元，行員驚覺情況不對，通知員警到場，員警苦勸並查證對方身分並無成立公司行號，這對夫妻才知自己上當了！

    鹿港警分局表示，這對夫妻一起去銀行要提領190萬元，原本都不肯說提領理由，最後在員警巫岳澤、黃喬懿勸說下，才說是要買車，員警追問後又改稱是要借錢給朋友，由於前後說不一，員警一再詢問，這對夫妻才透露是要購買土地來投資。

    員警再次追問土地代書的資料，並馬上查證該名男子並無成立公司行號，也沒有合約書或是擔保人，如果真的是要買地投資，雙方也應該要簽訂契約才對，認為這就是詐騙無誤，當場通知這對夫妻的女兒到場。最後，這對夫妻才同意取消交易。

    警方指出，由於這對夫妻存摺內有300多萬元，所幸在提領190萬元就被擋下來，不然的話，很可能詐團會繼續使出相同的話術與手法，將存摺詐領到空，就可能讓夫妻倆辛苦所存的血汗錢都化為烏有，所幸在員警的勸說下，保住了省吃儉用所存下來的錢。

    彰化縣一對夫妻聽信網路假代書的話，臨櫃要提領190萬元作為買地投資，所幸員警戳破詐團的話術，保住辛苦的血汗錢。（民眾提供）

    彰化縣一對夫妻聽信網路假代書的話，臨櫃要提領190萬元作為買地投資，所幸員警戳破詐團的話術，保住辛苦的血汗錢。（民眾提供）

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