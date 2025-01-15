駕車到北投溪偷珍稀「北投石」 警方獲報3小時內抓到人

警方在林男車內查扣他偷走的北投石。（記者王冠仁翻攝）

2025/01/15 12:08

〔記者王冠仁／台北報導〕40歲林姓男子駕車前往台北市北投溪，涉嫌竊取全世界只有北投、日本兩處才有產出的「北投石」，但是他在現場竊取北投石時被民眾發現報警。警方趕到現場時雖然林男已經離去，但警方擴大調閱監視器畫面，發現他駕車行蹤，3個小時內就循線逮到他，還在他車內背包找到4塊、重約1.5公斤的北投石，當場將他逮捕。

北市警北投分局今天宣布偵破這起罕見竊案，林姓男子日前中午時刻，開車前往台北市北投區北投溪，並下車竊取溪內北投石；但是他竊取時恰好有民眾經過，民眾見到有一位戴著鴨舌帽、身穿黑衣黑褲的男子正在竊取北投石，隨即報警。

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轄區警方趕到現場時已經不見林男蹤影，但警方火速調閱周邊監視器畫面，根據車牌資料，循線掌握竊取北投石者為林男，並查出他的車輛行經士林區格致路，隨即攔截逮人。

警方在林男車內背包找到他剛偷來的4塊北投石與一雙手套，將他逮捕；警方追問他犯案動機，他卻辯稱不知道、不記得，不願交代為何要竊取北投石。警方最後將他依竊盜罪及違反文化資產保存法送辦。

據指出，北投石是一種具有稀有放射性鐳元素的溫泉礦物，罕見珍貴，目前全球只有在北投與日本秋田縣兩處被發現，過去當地民眾曾大量採集、販售，直到2013年台北市政府設立北投石自然保留區保護。

警方說，林男並非近來首位企圖竊取北投石的人，2021年9月，陳姓男子也因缺錢花用將歪腦筋動到北投石上，趁著凌晨時刻拿鐵鎚、鑿子到北投溪竊取25.9公斤的北投石，幸虧當時有民眾路過聽到聲響報警，警方趕往當場將他逮捕。

警方呼籲，在北投石自然保留區範圍內，禁止一般民眾任意開鑿竊取，於北投石自然保留區盜採礦石即觸犯上述罪刑，其中違反「文化資產保存法」可處6個月以上5年以下有期徒刑，得併科50萬元以上、2千萬元以下罰金。

警方掌握林男駕車前往竊取北投石。（記者王冠仁翻攝）

警方攔下林男。（記者王冠仁翻攝）

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