74名防救災楷模獲頒消防「鳳凰獎」 卓榮泰表達肯定及感謝

行政院長卓榮泰14日出席113年鳳凰獎楷模表揚典禮，頒獎表揚74位鳳凰獎楷模並合影，對積極投入救援、防災工作的消防、義消、救護表達肯定與感謝。 （記者劉信德攝）

2025/01/14 17:53

〔記者陸運鋒／台北報導〕內政部今天舉辦「113年鳳凰獎楷模表揚典禮」，行政院長卓榮泰及內政部長劉世芳除到場表揚74位鳳凰獎楷模外，也對全國無懼危險、積極投入救援或防災工作的消防、義消、救護及災害防救志工夥伴，表達肯定與感謝。

劉世芳指出，鳳凰獎是消防最高榮譽，這次74位獲獎者包括30位消防人員、31位義消人員、12位志工及1位消防學術研究人員。其中，新北市搜救協會會員黃志宏，曾支援2021年太魯閣號出軌事故及去年4月3日花蓮地震樓房倒塌緊急救援，並利用無人機3D建模技術協助指揮官做出精確決策。

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此外，花蓮縣消防局小隊長李富全，在去年執花蓮大地震台八線九曲洞民眾受困案件，冒著餘震與落石的危險，成功救出9名受困民眾，展現了消防人員的英勇與無私。

劉世芳表示，為強化防救災能量，政府近年持續提升整體防救災體系運作及應變效能，不僅積極完善訓練中心場所設備、強化災害防救志工救災裝備器材，並協助地方定期汰換各式老舊消防車輛、充實特殊災害搶救裝備器材、救災機器人、特殊災害模擬訓練設施等化災搶救裝備器材，未來也將持續投入預算，守護民眾生命財產安全。

另外，面對災害事故可能帶來的創傷後壓力症候群，內政部自2022年5月起，建立對第一線參與災害應變人員的心理照護機制，委託外部心理專業團隊人員，提供壓力檢測、團體諮商、個別諮商等服務，去年中央專案挹注經費500萬元。

劉世芳強調，政府資源有限，民間力量無窮，消防工作除由全國1萬多名消防同仁努力執行外，目前有4萬多名義消、6千多名防火宣導志工、3千多名救護志工及6千多名災害防救志工朋友協勤，未來期望有志民眾能踴躍加入消防志工的行列，並規劃今年底前，完成全國5萬名防災士的訓練，強化民眾自助、互助、救援的能力，提升國內整體災害防救效能。

行政院長卓榮泰14日出席113年鳳凰獎楷模表揚典禮，頒獎表揚74位鳳凰獎楷模並合影，對積極投入救援、防災工作的消防、義消、救護表達肯定與感謝。 （記者劉信德攝）

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