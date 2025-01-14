高虹安高調出席竹市消防局尾牙 勇消遺孀：忘了他們犧牲了嗎？

因貪污案停職中的新竹市長高虹安12日高調出席新竹市消防局尾牙宴被消防局波文放在官方粉專，但去年晴空匯殉職的勇消李詠真妻子則留言：你們開心喝酒抽獎的時候，忘了他們犧牲了嗎？ （照片取自竹市消防局官方粉專）

2025/01/14 17:15

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市消防局12日舉辦大型消防及義消聯誼尾牙晚宴，包括因貪污案停職的市長高虹安也高調出席致詞頒獎，且合照、逐桌敬酒，而消防局事後在官方粉專發文稱舉辦此聯誼活動是慰勞所有消防及義消和救難志工的辛勞付出。不過，此貼文一出，有網友留言「我也是服了新竹市消防局！」救災疏失導致2位同仁殉職，事隔不還不到1年，這樣的大型的尾牙活動可以辦的如此高調。

去年5月26日晴空匯火警殉職的消防員李詠真的妻子也在貼文留言：「昨天（12日）是我跟詠真的結婚紀念日，你們開心喝酒抽獎的時候，忘了他們的犧牲了嗎？我們的結婚紀念日只剩我自己，你們確定你們都還記得他們嗎？對兩位殉職的同仁感到憤慨。」

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市議員蔡惠婷也說，消防局辦尾牙聯誼活動慰勞消防及義消人員無可厚非，但整個場合都沒提到去年殉職的消防員，好像已忘了他們的殉職，甚至沒這回事般，實在不妥。尤其現在晴空匯的偵查結果都沒給出真相，也無人被懲處，消防局居然如此高調慶祝辦尾牙，只會讓傷心的人更傷心。

消防局表示，對於去年痛失2名弟兄一直銘記於心，市府持續就人力充補、器材汰換、車輛採購及火場安全管理機制等落實執行精進，期望將未來出勤時可能遇到的風險降到最低。

消防局說明，歷年來皆在農曆年前後舉辦聯誼晚會活動，聯繫1200多名消防及義消和救難人員情誼、提振士氣並減少繁重的勤務壓力，期盼透過聯誼讓消防局所有警、義消交流近況與聯繫感情，相伴走出低壓情緒。

消防局在文中提到市府已並核准埔頂分隊的駐地規劃案、中山和南寮分隊的廳舍重建計畫，且提高義消的誤餐費，並補助各義消單位購置裝備和器材，要讓義消弟兄姊妹協勤更有保障。

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因貪污案停職中的新竹市長高虹安12日高調出席新竹市消防局尾牙宴被消防局波文放在官方粉專，但去年晴空匯殉職的勇消李詠真妻子則留言：你們開心喝酒抽獎的時候，忘了他們犧牲了嗎？ （照片取自竹市消防局官方粉專）

因貪污案停職中的新竹市長高虹安12日高調出席新竹市消防局尾牙宴被消防局波文放在官方粉專，但去年晴空匯殉職的勇消李詠真妻子則留言：你們開心喝酒抽獎的時候，忘了他們犧牲了嗎？ （留言截取取自竹市消防局官方粉專）

因貪污案停職中的新竹市長高虹安12日高調出席新竹市消防局尾牙宴被消防局波文放在官方粉專，但去年晴空匯殉職的勇消李詠真妻子及網友都留言狠酸 （留言截圖自竹市消防局官方粉專）

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