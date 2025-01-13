高雄足浴會館色店長把女大生按到入睡性侵、猥褻 至少2女受害

足浴會館低價吸引女學生上門按摩趁機性侵、猥褻，至少2名女大生受害。（情境照）

2025/01/13 12:57

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市楠梓區一家在大學附近的足浴會館，以低價吸引女學生上門按摩消費，歐姓店長兼按摩師，利用按摩可以預防疾病等話術，趁機對涉世未深之女學生為性侵、猥褻，至少2名女大生受害，檢警搜索該店，將其拘提到案，被依乘機性交及乘機猥褻罪嫌偵辦，法官裁定20萬元交保，檢方偵結起訴，建請從重量刑。

橋頭地檢署去年中接獲被害人報案，高雄市楠梓區一家「 足浴會館」，歐姓店長以低價口耳相傳方式，吸引附近大學女學生至該店按摩消費，趁機對涉世未深之女學生為性侵、猥褻之犯行。

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檢察長張春暉認店家附近有多所知名大學，為保護女大學生之人身安全，避免其他女性消費者受侵害，即指派主任檢察官鄭子薇、洪若純檢察官指揮高雄市政府警察局楠梓分局組成專案小組，將歐男拘提到案。

經查，去年6月9日22時30分歐男在按摩間內為女一名女大生服務，把女大生按摩入睡後，乘機性侵、猥褻得逞，同月28日2時許，再為另一名女大生服務，歐男不顧其反抗，從前方擁抱女大生5至10秒鐘才放開，還將她壓在按摩間牆上，親吻臉部5分鐘。

2名女大生已正式提告，被告犯罪手段近似，檢方審酌歐為有婦之夫，經營按摩店不知潔身自愛，趁告訴人身心疲憊虛弱之際，乘機性侵猥褻，且犯後矢口否認犯行，還不斷打電話、傳訊息騷擾告訴人，建請法官從重量刑。

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