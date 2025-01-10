風流老董在外與女子「同居」 元配忍6年求償600萬元吞敗

建設公司老董被控在外與女子「同居」，還按排小三任公司要職。 （情境照）

2025/01/10 13:46

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市梁姓建設公司老董結婚43年，2016年起即離家未歸，元配指控梁安排楊姓女子進公司要職，還把房產過戶給她，兩人共同居住，2022年提告侵害其配偶權求償600萬元，梁辯雖同住一屋但分住2房，法官判元配敗訴，可上訴。

判決指出，梁男為一家建設公司、以及不動產司公實際負責人，和唐姓妻子結婚逾43年，唐指控，梁2016年起即離家未歸，在外風流韻事不斷，隱忍多年後發現丈夫不僅安排楊女在公司內擔任要職，還把房產過戶給她，兩人出雙入對共同住在一起。

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唐女2022年以梁、楊逾越男女正常友誼之親密關係，侵害其配偶之身分法益情節重大提告求償600萬元。

梁則辯稱，房屋為楊女所有，他是向楊女租賃1間房間使用，2人各住1間房間，並無同居之事實，雖偶有同行，然皆保持距離，並無親密舉動，原告稱被告有男女同居關係純屬臆測。

唐女請女兒到院證稱，曾指稱楊女是第三者，楊女也向她訴苦稱，梁認識其他女生讓她很傷心，楊肯定是喜歡梁，梁也曾經有喜歡過楊女、曾見兩人乘1車出去，但沒有看過兩人有親密的舉動與言詞。

橋頭地院審理認為，唐、梁自2016年起分居迄今，梁有在外覓屋居住之需求，在現今男女合租已非禁忌，無法僅以男女同居一屋，即認有逾越正常友誼之親密關係。原告女兒也沒有實際看過被告有親密的舉動與言詞，被告間之情感關係均屬其個人推測，判決唐女判訴。

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