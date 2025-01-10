「請乘十」暴力討債集團月利率100％ 強押女子拍裸照逼還錢

以金主黃男為首的「請乘十」暴力討債集團囂張，女被強押拍裸照恐嚇還錢丟包，高市刑大破獲瓦解。（記者黃良傑翻攝）

2025/01/10 13:58

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市宣布瓦解暴力討債集團「請乘十」結合詐騙集團，以月利率近100％高利借貸，一旦被害人無力償還便暴力討債，一名50歲女子只因還不出6萬元，竟被集團成員自嘉義市區押至嘉義縣山上強拍裸照；另一名李姓男子只因借4萬，還不出每天1000元利息，被集團成員搜刮住家，連1雙2萬元的步鞋也不放過。

警方分別仁武、鳥松區等地，一舉逮獲首腦黃姓、王姓男子等10人，搜出MP5衝鋒空氣槍、球棒、藍波刀、精品包、毒品、18張地契，以及贓款102萬元、上百張人頭卡，警方還查獲某宮壇的徽誌，以及印有「欠錢欠那麼久~也夠了吧？再不還錢衰整年」討債海報，10嫌被依違反組織犯罪條例、重利、妨害自由等罪嫌移送法辦。

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據了解，該討債集團分工頗細，由主嫌黃男（26歲）出資，找來好友王男（30歲）吸收成員，並自封「請乘十」集團，借款利率高達100％月利率，並與假投資詐騙集團合作，動輒電話恐嚇、押人毆打甚至強拍裸照，50多歲婦人才借6萬元，每日需還2000元利息，被害人還不出錢，竟押至嘉義縣山區強拍祼照，恐嚇還不出來就散播裸照，再丟包回嘉義市區。

高雄市刑警大隊清出被害人超過16人，還有「姨債甥還」，阿姨向高利集團借1.5萬元，疑遭恐嚇還債害怕落跑，暴力討債成員追到阿姨的屏東住處，遇到同住的外甥女竟不放過，脅迫她簽本票還債。

被害人李姓男子只因借貸4萬元，還不出每天1000元的利息被毆打成傷，住處被搜刮抵債，連名牌步鞋也不放過，還涉嫌強押李至地政事務所辦理土地權狀抵押，所幸警方及時收網攔阻，警方專案小組一舉逮捕10嫌送辦。

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高雄市刑大一舉破獲、瓦解犯罪集團，查扣MP5衝鋒空氣槍1枝、毒品、現金102萬元、地契18張（土地價值約2億元）、本票206張、人頭卡612張，全案依違反組織犯罪條例、刑法重利、妨害自由等罪移送地檢署偵辦。（記者黃良傑攝）

高雄市刑大一舉破獲、瓦解犯罪集團，查扣MP5衝鋒空氣槍1枝、毒品、現金102萬元、地契18張（土地價值約2億元）、本票206張、人頭卡612張，全案依違反組織犯罪條例、刑法重利、妨害自由等罪移送地檢署偵辦。（記者黃良傑攝）

高雄市刑大一舉破獲、瓦解犯罪集團，查扣MP5衝鋒空氣槍1枝、毒品、現金102萬元、地契18張（土地價值約2億元）、本票206張、人頭卡612張，全案依違反組織犯罪條例、刑法重利、妨害自由等罪移送地檢署偵辦。（記者黃良傑攝）

高雄市刑大攻堅壓制暴力討債集團，查扣MP5衝鋒空氣槍1枝、毒品、現金102萬元、價值2億的地契18張，全案依違反組織犯罪條例移送地檢署偵辦。（記者黃良傑翻攝）

警方查獲印有「欠錢欠那麼久~也夠了吧？再不還錢衰整年」的討債海報。（記者黃良傑攝）

被害人李姓男子只因借4萬，還不出每天1000元利息，被集團成員搜刮住家，連1雙2萬元的步鞋也不放過。（記者黃良傑攝）

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