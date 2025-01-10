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    接任司法官學院院長 吳巡龍期許司法官不畏強權

    法務部司法官學院昨舉行卸、新任院長交接典禮，由法務部政務次長徐錫祥（圖中）監交，圖左為卸任院長柯麗鈴，右為新任院長吳巡龍。（法務部提供）

    法務部司法官學院昨舉行卸、新任院長交接典禮，由法務部政務次長徐錫祥（圖中）監交，圖左為卸任院長柯麗鈴，右為新任院長吳巡龍。（法務部提供）

    2025/01/10 12:50

    〔記者王定傳／台北報導〕法務部司法官學院昨舉行卸、新任院長交接典禮，由法務部政務次長徐錫祥監交；徐錫祥表示，新任院長吳巡龍法律素養深厚、辦案經驗豐富、行政閱歷多元，且法學著作甚豐，學理涵養俱優，足當司法官學院作育英才重任，是學院未來發展的最佳領導人選；吳巡龍致詞時則期許，未來養成的司法官能夠不畏強權與輿論壓力來伸張正義。

    這場交接典禮，由徐錫祥親臨監交及監誓，最高法院院長高孟焄、最高行政法院院長吳東都、法官學院院長張升星、司法院刑事廳長李釱任、行政訴訟及懲戒廳廳長程怡怡、台北地院代理院長黃柄縉、高檢署襄閱主任檢察官姜貴昌等人均應邀觀禮。

    徐錫祥表示，吳巡龍是司法官第26期結業、史丹福大學法學博士，在檢察系統內聲譽卓著、獲獎無數，曾任最高檢察署調辦事檢察官、一審檢察官及主任檢察官、司法官學院導師等職務，熟稔學院各項行政及教學業務，今年更榮獲海洋保育貢獻楷模獎，為檢察官獲此殊榮的第一人，他認為吳是學院未來發展的最佳領導人選。

    卸任院長柯麗鈴表示，學院近年來配合政府政策，致力研擬「法律專業人員資格及任用條例草案」的配套措施，提升訓練量能及教學軟硬體設施，協調各地院檢增加實習名額，期能深化學員司法實務學習的品質；另為翻轉過去外界對於司法官受訓刻板印象，學院對學員生活輔導措施以自律自治為導向，除早已取消強制住宿及夜間門禁管制外，近年為尊重學員個人自主性，進一步將每週學習心得與家庭訪問改為依學員意願辦理。

    吳巡龍則表示，司法官學院職司司法人員養成教育，責任異常重大，他並以自身為例，講述受訓時接觸許多司法前輩，認為前司法官訓練所所長朱石炎擁有誠懇、正直、謙和等特質，是深值學習效法的榜樣，自此以朱所長為標竿，也期許未來養成的司法官能夠不畏強權與輿論壓力來伸張正義。

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