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    首頁　>　社會

    屏東縣民公園露鳥男強摸女童 「正義哥」追問報警

    正義哥質問坐在兒童遊戲設施摸女童的男子。（取自社群屏東吃喝玩樂3.0）

    正義哥質問坐在兒童遊戲設施摸女童的男子。（取自社群屏東吃喝玩樂3.0）

    2025/01/10 12:42

    〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣民公園兒童遊戲區9日發生一名露鳥男子強拉女童並摸屁股的事件，一名「正義哥」發現後會同保全人員質問露鳥男子並且報警處理，露鳥男隨即快速落跑，當保全人員追出已騎車離去，屏東警方表示，已鎖定對象追查中。

    這起事件發生在9日下午約4點40分，一名年約40、50歲的男子在縣民公園溜滑梯第三層露鳥，一名女童在溜滑梯玩時，該男子阻擋女童出入，還要摸女童，女童想逃離，男子竟抓著女童的腳還摸女童的屁股，女童反應機靈，踹了男子一下後逃離大哭，家長通知保全人員，而公園內一名「正義哥」得知後與保全人員到場質問男子，要求不能離開，但該男子否認犯行，強調只是拍了女童一下屁股，但女童說該男強摸屁股，當保全人員要到派出所報警時，該男子隨即快速落跑，保全人員追出時該男子已騎車離去。

    屏東警分局表示，已鎖定這名涉嫌人身分，並報請檢方偵辦，警方也將加強縣民公園的巡守，也請縣民公園警衛增加巡邏班次，確保民眾安全。

    男子知道民眾報警後快速逃離現場。（記者葉永騫翻攝）

    男子知道民眾報警後快速逃離現場。（記者葉永騫翻攝）

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