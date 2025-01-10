A走部隊7990元洗衣機 前金防部參謀長判刑6年8月定讞

前金防部參謀長林帝志A走部隊7990元洗衣機，最高法院維持二審見解，依侵占公用財物罪對林判刑6年8月、褫奪公權3年，全案定讞。（資料照）

2025/01/10 11:51

〔記者溫于德／台北報導〕時任陸軍金門防衛指揮部前參謀長林帝志（改名林承家），將公家採購、價格7990元的洗衣機跨海寄回台南市的家中據為己有。一審依貪污治罪條例侵占公用財物罪對林判刑12年，二審對林酌減改判為6年8月徒刑，褫奪公權仍為3年，最高法院駁回上訴定讞。

林帝志於2017年7月1日至2019年10月4日擔任金防部的少將參謀長；2017年12月，林得知金防部後勤處為官兵採購洗衣機，提議要為金防部鄭姓副參謀長添購1台，指示下屬將1台洗衣機先放在參謀長辦公室，表示等鄭姓副參謀長從台灣返回金門時再交接給鄭。

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後來鄭姓副參謀長表達不想更換洗衣機，林帝志仍將這台洗衣機放在自己辦公室的庫房內，並於2018年1月指示不知情的蘇姓駕駛兵等人，將洗衣機以紙箱包裝後運到林帝志位於台南市的住處，收件人是林妻，占為己有。

軍方後來接獲檢舉展開調查，林帝志為遮掩犯行，自費8千元交給蘇姓駕駛兵等人，指示到金門一家電器門市購買同型號的洗衣機再運回營區，後來覺得不妥，又將自購洗衣機運到不知情的金門陳姓友人住處，還請託陳姓友人出具1張洗衣機存放證明書，最後又從台南市家中將占為己有的洗衣機再運回金門部隊，意圖掩蓋犯行。

一審金門地院指，林帝志身為金防部少將參謀長，竟圖私人不法利益，以參謀長的尊崇地位仍侵占7990元的公用洗衣機，犯後為掩飾犯行而故意購買相同型號洗衣機想魚目混珠，並在案件爆發後請友人協助圓謊，從偵辦之初至審理終結均無悔意，犯後態度明顯失當，決定依公用財物罪對林判刑12年。

二審金門高分院認為，一審已考量林帝志侵佔洗衣機的價值為7990元，在5萬元以下，且對金防部的財產使用未造成嚴重影響，減輕後仍判刑12年，並不符合罪刑相當原則及比例原則，決定改判刑6年8月，褫奪公權仍為3年，最高法院駁回上訴確定。

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