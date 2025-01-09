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    到中國投資人參差點毀人生 詐團新話術曝光

    長白山人參，資料照與本案無關。（記者黃旭磊攝）

    長白山人參，資料照與本案無關。（記者黃旭磊攝）

    2025/01/09 21:04

    〔記者王捷／台南報導〕林姓保全身陷愛情詐騙，但對方沒用老招，而是利用「長白山人參」當投資誘餌，聲稱3根15萬賣到中國可以翻50倍，讓林男捧著半年薪水要匯款。警方指出，詐團的話術隨時會更新，要請民眾多留意。

    據了解，50歲的林男是在臉書社團遇到詐團成員扮演女網友，熱情噓寒問暖，接著誘騙對方投資。「女網友」要他投資北韓長白山的野生人參，聲稱每株售價5萬元，但投資到中國市場可翻50倍，全球限量3000株，吸引林男下單3株，總計15萬元。

    為讓林男相信，詐團又安排一名女網友的「堂姊」，兩人一起對林男示好、洗腦，最後林男就帶著15萬，大概有半年的薪水，到銀行準備匯款，行員發現林男神情異常，詳細詢問後察覺異樣，立即報警處理。

    警方到場後，向林男解釋這是網路詐騙的典型手法，雖然不是投資股票，也不是要林男匯錢，但都是用甜言蜜語博取信任，以假投資機會榨取財物，經過一番說明，林男才放棄匯款。

    南警二分局提醒，詐騙手法層出不窮，尤其是以感情與高回報投資為名的誘騙更具迷惑性，而且會定期更換不同的話術，民眾應提高警惕，對過於美好的承諾保持懷疑，避免因一時不察損失財物，如有疑慮，應撥打165反詐騙專線或110報案。

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