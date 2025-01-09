收電玩業者每月25萬公關費 前竹市警官宋瑞展：占為己有沒打點轉交

2025/01/09 19:07

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹市警察局官警涉收賄包庇賭博電玩案，前市警局祕書宋瑞展今（9）日出席準備程序庭，坦承收受荃冠賭博集團金主劉震華每月交付25萬元「公關費」，實際上未交付警局行政科和督察科承辦人員，因兩科業務繁忙而將民眾檢舉案交辦分局，25萬「全部自己收下」，但他認為，取締非法賭博電玩與其本身職務無關，他認為拿錢是「客觀的犯罪事實」，否認犯了賄賂罪。

新竹地檢署去年10月偵結新竹市警察局警官收賄及荃冠賭博集團非法經營賭博電玩案，對警局祕書宋瑞展、集團金主劉震華等17名被告提起公訴，建請法院對宋瑞展、劉震華從重量刑；檢察官並依法聲請沒收被告等人犯罪所得，合計12億餘元。

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對於法官提問如何入股？宋瑞展指稱，在劉震華主動邀請下，自己在民國112年3到5月間，分3次每次50萬元投資電玩遊戲場，總計150萬元，他聲稱自己是合法投資，否認知道遊戲場有非法賭博。

法官續問，劉震華要你打點警局行政科與督察科時，有無察覺已涉及賭博電玩？又為何不抽身撤回入股？宋瑞展回答，已有察覺，但因為自己已投資，加上「我自己有點貪念」，又擔心150萬劉震華會不還他，所以才未抽身。宋瑞展也坦承自112年5月起到113年4月，除了其中2個月沒收到，每個月收下劉震華交付的30萬元，10個月總共300萬元。

法官在庭上問，如何提起要打點市警局督察科和行政科？ 宋瑞展回答，112年1月間，劉震華主動提及希望他打點竹市警察局，不要取締其賭博電玩，之前他曾拒絶，迄112年4月劉震華再次開口時，他就答應幫忙。劉震華於112年5月到他家，交給他5萬紅利和25萬公關費總共30萬，希望他打點督察和行政兩單位，但未指名要給誰，所以他在收到錢後開始側面了解。

法官再問20萬公關費怎麼給？宋瑞展回答，1家電玩2萬，5家10萬元，兩單位合計給20萬元。他收錢後就到保安隊泡茶間泡茶聊天，打聽消息，了解兩單位的取締細節及承辦人員，但未直接接觸承辦人員。不過，打聽結果，他發現兩單位因業務繁忙，根本無暇去處理民眾檢舉案，而是交付分局辦理，所以他占為己有，把錢用於還房貸和平日開銷。

法官再次詢問，「所以你每個月白白收下25萬元公關費」？宋瑞展回答「對」。宋瑞展供稱，他自112年1月6日起擔任保安科祕書，並不是劉震華要轉交公關費的對象，他只是幫忙轉交款項，20萬給兩科，5萬是給他打點的「車馬費」。他認為拿錢是「客觀的犯罪事實」，所以並非犯下賄賂罪。

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