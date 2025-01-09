女患者指控名醫趁出血、感染菜花性侵 法官質疑違反常理判無罪

高等法院台中分院質疑，醫師不戴手套為下體出血、感染菜花的女患者內診，此說違反常理，判決醫師無罪。（記者張瑞楨攝）

2025/01/09 17:24

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市知名郭姓婦產科醫師，被控強摸一位女患者兩次，並利用患者就診機會，3度用手指插入這位女患者下體，還詢問「舒服嗎？」，或拍打女患者屁股說「該減肥了」，檢方依性騷擾罪2次與利用機會性交罪3次起訴，法官卻認為，摸患者腿屬實，依性騷擾罪2次判刑5月，可易科罰金，但利用機會性交罪則判處無罪，檢方上訴二審，法官質疑患者前後說詞不一，且郭醫師不戴手套，為下體出血的患者內診，或為具傳染性「尖嘴濕疣」（菜花）電燒的傷口內診，這些都違反常理，這部分維持無罪判決確定。

針對性侵害部分，檢方指控，郭醫師兩度摸女患者胸部與腿部，另於2022年1月7日，利用幫同一位女患者看診之際，要求患者以伏臥式將臀部抬起來，以手指插入患者下體，用下體撞擊患者臀部，並發出喘息聲說「舒服嗎？」，同年2月28日，同一名患者下體不明原因出血，找郭醫師看診，這位醫師再度用手指插入下體，還拍打女患者屁股，並以戲謔的口氣說「該減肥了」，同年3月8日，郭醫師檢視同一位女患者「尖嘴濕疣」（菜花）電燒傷口，又以手指插入患者下體，詢問「舒服嗎？」，台中地檢署依利用機會性交罪3次起訴。

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台中地院一審，依性騷擾罪判處郭醫師5月徒刑，可易科罰金，利用機會性交罪3次，則判決無罪，性騷擾部分，郭醫師與檢方都沒上訴，檢方則針對利用機會性交罪上訴二審。

郭醫師否認性侵害犯行，他宣稱是幫患者內診，都有戴手套，沒說「舒服嗎？」等語，律師則強調，郭醫師內診完全符合醫療常規，患者證詞不實且有瑕疵，患者宣稱2月28日、3月8日有大叫「好痛」，但患者的診間距離，藥師等人不過120公分，且僅有布幔隔開，其他人不可能沒聽到叫聲，可見陳述不實。

高等法院台中分院認為，一位護理師也作證說，看到郭醫師將手伸入患者下體內，但護理師當時不在場，且依診所內診台位置、高度及郭醫師身高，也難以在患者於診台上以伏臥式姿勢，郭醫師能用下體碰撞患者臀部，另外，女患者部分指控，並無其他補強證據，患者指控下體不明原因出血，郭醫師徒手未戴手套，即對病患進行內診，此說違背常理。

法官還質疑，患者指控郭醫師，檢視具有傳染性「尖嘴濕疣」（菜花）電燒的傷口，竟徒手未戴手套即內診，此一指控也違背常理，另外，患者說法也有前後不一，檢方起訴利用機會性交罪部分，維持一審無罪判決，全案確定。

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