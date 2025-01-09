彰警攔阻詐騙 「笨青蛙」搶銀行自投羅網

「歹徒」身穿時下流行的網紅青蛙人偶裝，衝入銀行對空鳴槍搶錢。 （警方提供）

2025/01/09 14:12

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化警分局今天（9日）實施農曆春節金融機構防搶演練，由「歹徒」身穿時下流行的網紅青蛙人偶裝，衝入銀行對空鳴槍搶錢，卻正好與前來處理另一起詐騙案的員警正面遭遇，員警見狀掏槍喝令放下武器，並將想要逃跑的「歹徒」壓制逮捕，過程迅速逼真。

彰化警分局在彰化第十信用合作社中華分社舉辦防搶暨攔截圍捕演練，本次演練中，「歹徒」原本身穿青蛙人偶裝在銀行外發傳單，見時機成熟，突然衝入銀行並對空鳴槍高喊「搶劫」，威脅行員交付現金。

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當時正好有一名「詐團車手」持卡臨櫃提領贓款，員警正在銀行內進行攔阻詐欺案，發現「歹徒」奇裝異服闖入銀行搶劫，立即掏槍喝令搶嫌放下武器，「歹徒」遭逮捕時將搶來的錢扔到旁邊，「車手」見狀竟伺機搶走地上現金並企圖逃逸，在離開時正好撞上前來支援的警力，一併遭到壓制逮捕。

彰化分局長廖志明呼籲，民眾如欲運用大量現金，應儘量由親友、同事陪同提領，亦可隨時向當地警察機關申請警力護鈔以策安全，親友與警方可在護鈔過程中協助判斷民眾是否有遭遇詐騙的風險，並及時介入，避免鉅款落入詐騙集團手中。

身穿青蛙人偶裝的「歹徒」遭警方壓制逮捕。（警方提供）

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