刑警騎車違規跑給警察追 獲不起訴但被記一支大過

林園分局一名偵查佐交通違規拒檢，得到記大過處分。（記者洪臣宏攝）

2025/01/09 13:52

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市警林園分局一名偵查佐，去年11月在鳳山區逆向騎機車，遇鳳山分局員警攔查，竟拒檢騎車逃離，員警一路尾隨到家攔查，將他依公共危險罪嫌送辦並開罰，雖獲不起訴處分，不過高市警局以嚴重影響警譽，記一支大過。

鳳山分局員警去年11月3日下午5時56分許，在鳳山區發現一名男子騎機車逆向行駛，上前攔查，沒想到，機車騎士不配合稽查，還繼續行駛，鳳山員警尾隨到男子家外予以攔查，才得知他是林園分局偵查佐。

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警方調查，該員當日輪休，他表示因車速快且適逢下班時間，沒有聽到鳳山分局警方攔查作為，經查有逆向行駛、未打方向燈及闖紅燈方式躲避查緝，依涉及公共危險罪嫌移送並舉發交通違規。

該員所涉公共危險罪案於113年11月26日獲檢察官不起訴處分，不起訴理由為顏員雖有多次違規行為，惟是為躲避警方追緝，尚難證明主觀上有妨害公眾往來安全的犯意。

對此，高市警局指出，該案雖獲高雄地檢署不起訴處分，但該員身為警務人員，且有違反「警察人員駕車安全考核實施要點」及「警察機關強化勤務及業務紀律實施要點」等情事，該員警行為失檢事實明確且情節重大依據「警察人員獎懲標準」第8條第1項第3款､違反品操紀律或言行失檢，影響警譽，情節重大，核以記一大過。

林園分局表示，對於員警涉犯違法違紀案件，絕對秉持不護短、不庇縱、不掩飾態度，主動深入追查到底，以維護警察形象。

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