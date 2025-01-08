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    首頁　>　社會

    金門男疑與妻口角情緒失控 小三通碼頭落海

    金門許男於小三通碼頭附近的漁港落海，警消據報，聯手將扶著救生圈的許男救起。（讀者提供）

    金門許男於小三通碼頭附近的漁港落海，警消據報，聯手將扶著救生圈的許男救起。（讀者提供）

    2025/01/08 21:53

    〔記者吳正庭／金門報導〕金門1名在小三通跑單幫的許姓男子，今天下午疑與妻子口角後，一時情緒不穩，竟掉入水頭碼頭的金水漁港，幸好附近警消聞訊，迅速到場救人，男子被救起送醫，除右腳割傷，餘無大礙，在碼頭掀起1場騷動。

    下午大約1點左右，一名男子因不明原因，脫掉上衣，在小三通水頭碼頭左側的金水漁港落海；警政署高雄港務警察總隊金門港中隊接獲報案，立刻由副中隊長曾志強率員趕往，並會同消防署港務消防大隊台中港隊水頭港分隊3員到場，先將救生圈拋給水中載浮載沉的男子，再安撫該名男子情緒，合力將男子拉上岸，碼頭附近人員發現異常，也紛紛投入救人行列。

    原來，該名許姓男子從事小三通跑單幫業務，一時情緒失控，不小心落海，幸經就在附近的港警、港消及眾人合力，很快將許男拉上岸。路人表示，許男落海前，疑與妻子口角，但是否為此落海？仍待釐清。

    港警指出，許男於落海過程，右腳不慎遭石頭割傷，其餘並無大礙，經通知許妻到場，陪同許男搭救護車就醫包紮，結束碼頭這場不小的虛驚。

    金門許男於小三通碼頭附近的漁港落海，港警、港消據報，聯手將打著赤膊的許男救起。（讀者提供）

    金門許男於小三通碼頭附近的漁港落海，港警、港消據報，聯手將打著赤膊的許男救起。（讀者提供）

    許男被救上岸後，醫護人員立刻協助將許男受傷的右腳敷藥包紮。（讀者提供）

    許男被救上岸後，醫護人員立刻協助將許男受傷的右腳敷藥包紮。（讀者提供）

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