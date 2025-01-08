荒廢法醫室變身被害人避風港！ 竹市犯保協會北區據點成立

荒廢法醫室變身被害人避風港！新竹市犯罪被害人保護協會北區保護據點今天在新竹市改裝成立並揭牌。（記者洪美秀攝）

2025/01/08 19:26

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹地檢署位在新竹市的法醫室舊址荒廢多年，為提供犯罪被害人法律、心理諮商及就業輔導等需求，此法醫室舊址也轉型最做為犯罪被害人保護協會北區保護據點，今天下午揭牌，未來將成為犯罪被害人及其家屬專屬的避風港。

犯罪被害人保護協會新竹分會主任委員陳進興指出，溫馨撫慰被害人心靈需成立專屬的空間，去年台灣西區扶輪社到日本，與日本福山東扶輪社交流中，特別介紹我國犯罪被害人保護協會設立宗旨與目標，東扶輪社讚嘆我國政府可透過公私協力，為犯罪被害人發聲並提供完善保護服務網，並表示願出資，協助法醫室舊址改造。

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新竹地檢署檢察長張云綺表示，新竹市建興街4號原本是新竹地檢署法醫室舊址，自1949年間設置後使用到2015年2月新竹地檢署遷址為止，透過活化舊廳舍打造溫馨的司法保護據點，除讓新竹分會作為馨生人關懷據點之外，更是一起台日跨國合作模式，讓世界看見台灣對犯罪被害人權益的重視。

犯罪被害人保護協會總會董事長張斗輝指出，犯罪被害人保護協會所屬各分會致力於各縣市規畫司法保護據點，主要目的在落實對於犯罪被害人及其家屬的關懷層面上，透過「區域保護據點」設置，就近提供偏鄉地區的犯罪被害人與家屬諮商等服務場地，讓每位不幸事件的當事人及家屬，都能完整接收關懷的資源與力量。

犯罪被害人保護協會新竹分會表示，該據點未來將規畫心理輔導、法律諮商以及職業培訓等多元特色的課程，讓北區保護據點的運用更加貼近犯罪被害人及其家屬需求，希望解決犯罪被害人及其家屬所面臨的多重困境，協助其融入社會。

荒廢法醫室變身被害人避風港！新竹市犯罪被害人保護協會北區保護據點今天在新竹市改裝成立並揭牌。（記者洪美秀攝）

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